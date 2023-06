Paola Di Benedetto ha un nuovo amore? La showgirl beccata con un noto calciatore!

Gossip TV

Paola Di Benedetto potrebbe già aver trovato un nuovo amore: la showgirl è stata avvistata con un noto calciatore. Ecco cosa sappiamo!

Dopo i recenti rumors di un possibile ritorno di fiamma tra la showgirl Paola Di Benedetto e il suo ex Federico Rossi, arriva, ora, una nuova segnalazione di un avvistamento della gieffina con un nuovo flirt.

Paola Di Benedetto, nuovo flirt in corso per la showgirl? Avvistata con un noto calciatore

A lanciare lo scoop è stato Fabrizio Corona che ha svelato che la showgirl starebbe frequentando un noto calciatore. Sui suoi canali social, ,l'ex re dei paparazzi avrebbe rivelato che l'ex gieffina è stata vista in compagnia di Raoul Bellanove, il 23enne difensore della squadra dell'Inter: i due sarebbero stati avvistati allo Yacoot, noto locale milanese, intenti a ballare abbracciati e a ridere tra di loro.

Secondo Corona, questa sarebbe la nuova coppia dell'estate e il loro flirt andrebbe avanti da tempo, a giudicare dalla familiarità che dimostravano, sebbene sia la prima volta che compaiono in pubblico insieme. In tempi recenti, Di Benedetto sembrava aver riallacciato i rapporti con il suo ex, Federico Rossi, dato che entrambi sono stati avvistati insieme al concerto degli Zero Asssoluto. Tuttavia, la showgirl ha confermato che tra lei e il suo ex non c'è altro che un'ottima amicizia e che sono rimasti in buoni rapporti dopo la fine della loro storia.