Paola Caruso si sposa: il compagno Gianmarco risponde alle accuse lanciate dall'ex fidanzata

Dopo l'annuncio delle nozze tra Paola Caruso e il compagno Gianmarco, l'ex fidanzata di quest'ultimo ha lanciato diverse accuse contro la coppia. Ecco come ha replicato lui.

Ospite a Verissimo nelle ultime puntate, Paola Caruso ha annunciato che a luglio 2025 sposerà Gianmarco, il compagno con cui da qualche tempo ha intrapreso una relazione e che le è stato vicino durante i momenti più difficili della malattia del figlio Michele. Poco dopo, però, sono arrivate dai social le accuse dell'ex compagna di Gianmarco, Simona, che ha lanciato pesanti insinuazioni su una doppia relazione che l'uomo avrebbe portato avanti. Nelle scorse ore, a replicare a queste parole è intervenuto il diretto interessato.

Gianmarco, compagno di Paola Caruso, replica alle accuse dell'ex fidanzata

Nel raccontare delle circostanze del primo incontro con Gianmarco, Paola Caruso aveva rivelato che si erano conosciuti in un hotel a Montecarlo, dove avrebbero trascorso il Capodanno, circa due anni fa. A farli avvicinare erano stati i rispettivi figli, che avevano iniziato a giocare con delle macchinine insieme.

Tuttavia, a detta dell'ex compagna di Gianmarco le cose sarebbero state molto diverse: in hotel, infatti, c'era anche lei e i due avrebbero approfittato della sua assenza mentre era in palestra per scambiarsi i numeri di telefono.

Inoltre, la donna avrebbe proseguito rivelando che per mesi Gianmarco avrebbe mantenuto la relazione anche con lei e che a luglio avrebbe provato ancora a contattarla, ma che lei aveva poi deciso di bloccarlo e impedirgli di contattarla. Simona ha anche dichiarato di aver cercato di raggiungere Paola Caruso, arrivando a inviarle una lettera, per svelarle come stavano le cose tra di loro, ma la showgirl avrebbe fatto le proverbiali "orecchie da mercante".

Gianmarco svela la verità sul rapporto con Simona

Paola Caruso avrebbe replicato così alle parole dell'ex compagna di Gianmarco, secondo quanto riportano gli utenti sui social: "Ma fosse l'ex moglie, almeno aveva un titolo per parlare, invece, neanche quello!". Come rivelato da GossipTv, invece, anche lo stesso Gianmarco avrebbe deciso di farsi avanti e replicare a queste accuse, smentendo categoricamente che tra lui e Simona ci fosse ancora una relazione.

L'uomo, infatti, ha rivelato che a novembre 2020, lui e Simona avevano firmato alla presenza di testimoni un contratto di separazione consensuale. Gianmarco ha anche raccontato di aver cercato di non inasprire i rapporti con l'ex compagna, per il bene di loro figlio.

Infastidito dalle accuse che gli sono state mosse, Gianmarco ha anche smentito di aver tradito l'ex compagna e Paola Caruso e si è poi rivolto direttamente a Simona ricordandole che il loro rapporto era continuato solo per il bene del loro bambino. Infine, le ha chiesto di non ingiuriare e giudicare più la sua nuova compagna, per la quale ha avuto solo parole di elogio:

"Non c’è stato nessun Tradimento da parte mia ANZI!. Taccio perché rispetto mio figlio a differenza tua. Sai benissimo che dopo l’accordo sottoscritto di separazione (nel 2020, ripeto da parte di entrambi) il nostro rapporto è continuato soltanto per il bene del figlio. Bene a cui tu così facendo dimostri che non sei interessata e da madre ciò è molto grave. Quindi non stare qui a giudicare una donna che amo e che la madre la sa fare che è una donna con la D maiuscola"