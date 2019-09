Pamela Perricciolo: "Pamela Prati? A La7 ha fatto una caduta di stile assurda. Lei rifiuta il contraddittorio a Mediaset"

Gossip TV

La replica dell'ex agente della showgirl sarda alle accuse della Prati a Non è L'Arena.

Pamela Perricciolo, intervistata in esclusiva a Comingsoon.it, ha voluto replicare alle accuse che le ha rivolto Pamela Prati, durante il primo appuntamento della stagione del talk show di Massimo Giletti, Non è L'Arena.

"Noi abbiamo mandato una PEC a La7 chiedendo il diritto di replica, ma non c'è stata nessuna risposta - ha dichiarato la Perricciolo ai nostri microfoni - Alla Prati hanno dato garanzie, evidentemente voleva parlare da sola, ma vorremo avere un diritto di replica sullo stesso canale e con le stesse regole. Pamela Prati non vuole il contraddittorio. Non lo farà mai, io sarei favorevole. Barbara D'Urso è l'unica a proporlo."

La Perricciolo ha affermato inoltre che l'intervista della Prati da Massimo Giletti, è stata "una caduta di stile terribile", soprattutto per aver mostrato alcune sue chat private.

"Lei sa benissimo chi c'è dietro a quelle chat - ha continuato Donna Pamela - Io non mi sono mai permessa di parlare dei problemi della Prati, dei suoi problemi di gioco e dei suoi debiti, i Santi non stanno nemmeno in paradiso, figurati a La7."

Ma non è finita qui. L'ex agente della showgirl sarda, ha rivelato che è sempre stata un'abitudine della Prati quella di chattare e mandare video di un certo tipo: "Non capisco perché Pamela Prati si mostra impaurita in televisione - ha aggiunto - Ci sono cose che ho fatto per Pamela di cui ne è a conoscenza solo lei. Non era certo la prima volta che chattava con alcuni ragazzi e che veniva registrata. Ci sono video di notti particolari che faceva da anni e io l'ho sempre coperta."

L'intervista di Pamela Perricciolo a Comingsoon.it: