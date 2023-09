Oriana Marzoli minaccia azioni legali, Daniele Dal Moro furia contro la produzione del Gran Hermano: "Siete delle merd*"

Gossip TV

Daniele Del Moro si schiera dalla parte della fidanzata Oriana Marzoli che sarebbe stata cacciata dal reality spagnolo Gran Hermano Vip.

Ieri, Oriana Marzoli ha lasciato la Casa del Gran Hermano Vip, la versione spagnola del nostro Grande Fratello Vip a due settimane dal suo ingresso.

La produzione ha informato, tramite gli account ufficiali del programma, il ritiro della Marzoli che poco dopo sui social, ha voluto rendere pubblico un messaggio negando categoricamente di aver lasciato il programma di sua spontanea volontà.

Daniele Dal Moro difende Oriana Marzoli e attacca la produzione del Gran Hermano Vip

L'influencer venezuelana, tra le protagoniste della scorsa edizione del Grande Fratello Vip in Italia, ha annunciato anche di voler intraprendere azioni legali contro la produzione del reality iberico.

A fare eco alla Marzoli, il fidanzato, l'ex tronista di Uomini e Donne ed ex gieffino della sesta edizione del reality, Daniele Dal Moro. Quest'ultimo si era recato a Madrid per entrare nella Casa e fare una sorpresa a Oriana ma gli autori hanno architettato un copione che lo ha fatto letteralmente infuriare. Ad Oriana è stata fatta fare una scelta, ovvero poter vederlo e riabbracciarlo ma rinunciare a parte del montepremi finale. Per evitare di avere dissapori con gli altri concorrenti, la Marzoli ha dunque scelto di conservare il premio. Daniele, rimbalzato da una parte all'altra della Casa, ha perso completamente la testa tanto da riuscire a vederla dopo varie e insistenze e sfoghi di rabbia contro gli autori.

Ieri, Dal Moro, ha voluto dire la sua sul reality e ha informato anche di essere stato bannato da Telecinco, un canale televisivo spagnolo del Gruppo Mediaset.

"Oriana non ha abbandonato ma è stata cacciata per volontà della produzione. Sicuramente tutte le porcate che avete fatto sia con lei che con me, non verrano insabbiate. E altrettanto sicuramente prenderemo provvedimenti legali. Ad ogni modo il vostro programma è davvero disgustoso e questo non lo dico io, lo dicono i numeri. Ma rispecchia profondamente la merd* di persone che siete."

Dopo questo sfogo Daniele ha condiviso una mail ricevuta dal suo avvocato da parte della casa di produzione, Zeppelin che ha riportato quanto segue:

“Ciao Tony, ti chiederei di inviare questa email al tuo cliente: come abbiamo detto, allo Zeppelin ci impegniamo per il benessere delle persone che partecipano alle nostre produzioni. Pertanto, applicando i nostri protocolli, vorremmo offrire a Daniele una consulenza psicologica indipendente, qualora lo ritenga necessario. Vogliamo inoltre ricordare che il Grande Fratello non ammette in alcun modo comportamenti come quelli posti in essere nelle sue strutture. Il Grande Fratello è un programma televisivo di intrattenimento che è un gioco e va preso così, altrimenti Daniele non potrà partecipare al programma, se dovesse risultare in un comportamento come quello che abbiamo vissuto ieri sera”.