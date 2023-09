Oriana Marzoli ha abbandonato il GF Vip spagnolo: la reazione dei gieffini

Gossip TV

Oriana Marzoli ha lasciato improvvisamente la Casa del Gran Hermano Vip, il reality spagnolo del Grande Fratello .

Trascorse appena due settimane dal suo ingresso nella Casa del Gran Hermano Vip, il reality spagnolo del Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli ha abbandonato improvvisamente e inaspettatamente il gioco, lasciando gli altri gieffini profondamente colpiti e sorpresi.

Oriana Marzoli ha lasciato la Casa del Gf Vip in Spagna

L'influencer venezuelana, tra le protagoniste della scorsa edizione del Gf Vip in Italia, è entrata in confessionale e non ha fatto più ritorno. In casa, come riportato da Biccy, un autore ha dato l'annuncio: " Oriana ha abbandonato il gioco "

La Marzoli non stava vivendo bene l'avventura nel reality show, soffrendo molto la mancanza del fidanzato, l'ex tronista veronese, Daniele Dal Moro. Nel corso dell'ultimo appuntamento con il Gran Hermano Vip, Daniele era giunto nella Casa ma alla Marzoli hanno posto una scelta: vederlo e riabbracciarlo in cambio di 12 mila euro decurtati dal montepremi. Oriana deciso di salvare quest'ultimo, anche per non avere contrasti con gli altri concorrenti. La scelta però le ha causato una crisi e anche Dal Moro si è lamentato del trattamento ricevuto dalla produzione. “Tranquilla che dopo come si sono comportati con me e la mia ragazza non entrerei mai lì dentro. Perché ho una cosa che tu non conosci, si chiama dignità“, ha scritto Daniele su Instagram.