Natale 2022, gli addobbi e gli alberi di Natale più stravaganti dei vip. Scopriamoli insieme!

Gossip TV

In occasione dell'arrivo delle feste, i vip hanno iniziato ad addobbare le loro case e ha decorare il tradizionale albero di Natale. Scopriamo quali vip si sono sbizzarriti di più con le decorazioni e gli addobbi.

Il Natale è oramai alle porte e anche le abitazioni dei vip si sono accese di luci e decorazioni. Dall'albero super tecnologico (e costoso) dei Ferragnez, alla magia della neve e del villaggio in stile nordico di Federica Panicucci, vediamo come si sono sbizzarriti i vip quest'anno per celebrare le feste.

Alberi di Natale e addobbi da capogiro: il Natale 2022 dei vip

I primi della lista non potevano che essere i Ferragnez: nella loro abitazione di Milano, il Natale è arrivato in anticipo, dato che - a giudicare dai video postati - Chiara Ferragni ha decorato casa già a metà novembre. Le loro decorazioni cominciano già nell'ingresso, con un gigantesco arco di palline rosse a decorare l'arco della porta.

Ma, a colpire i fan della coppia è stato l'albero di Natale, posizionato nel soggiorno, che in un video postato dall'influencer cambiava il colore delle decorazioni a comando. Si tratta di un nuovo tipo di addobbo, molto high tech e dal costo esorbitante: d'altro canto, i Ferragnez potevano scegliere solo qualcosa di simile e non di meno, per decorare la loro casa.

Ma non è stata da meno Federica Panicucci: la conduttrice di Mattino 5 ha ricreato nella sua casa, in occasione di queste feste, un autentico villaggio nordico, con tanto di neve finta, botteghe e giostre animate. All'interno di questo ha inserito il proprio albero di Natale, anch'esso innevato e decorato con i colori del bianco. Già negli anni scorsi aveva fatto parlare di sé Panicucci, perché in occasione delle feste di Natale del 2020 aveva decorato casa con ben tre alberi di Natale, uno dei quali collocato...sul balcone.

Michelle Hunziker, invece, per il suo primo Natale da quasi nonna, visto che la primogenita Aurora Ramazzotti è in dolce attesa, ha optato per un albero di Natale interamente ricoperto da decorazioni color oro: fiocchi e palline extralarge, a cui ha aggiunto pigne e bacche dorate. Questo è anche il primo Natale che la showgirl e conduttrice svizzera trascorrerà dopo la separazione dal marito Tommaso Trussardi. Nei mesi scorsi si sono susseguiti rumors di un possibile ritorno di fiamma, purtroppo, smentiti.

Tra i vip che non hanno saputo rinunciare a un albero di Natale all'ultimo grido e iper tecnologico ci sono i coniugi Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez: se l'albero dei Ferragnez cambia colore delle decorazioni a comando, il loro le cambia grazie alle impostazioni di un'app, comodamente, sul proprio smartphone. Nel video postato su Instagram, Georgina ha rivelato la sua ossessione per le luci di Natale e di averne volute mettere il più possibile sul proprio albero.

Queste sono solo alcune delle decorazioni con cui i vip hanno deciso di far splendere il loro Natale 2022 ed è chiaro che l'imperativo da seguire, in questo caso, è uno solo: abbondare.