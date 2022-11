Chiara Ferragni, il suo albero di Natale ha un prezzo da capogiro

Gossip TV

Per queste festività l'influencer Chiara Ferragni ha optato per un albero di Natale dal costo esorbitante e dotato di molte funzioni. Vediamolo insieme.

Manca un mese a Natale e il salotto di casa Ferragnez è stato già riccamente decorato. E, riccamente è decisamente l'avverbio più adatto a descrivere la moltitudine di addobbi natalizi che popolano il salotto di Chiara Ferragni.

Chiara Ferragni, un albero costoso e tecnologico per il suo Natale 2022

In un video postato sui social, Chiara Ferragni ha mostrato ai suoi followers in che modo ha deciso di decorare la sua casa di Milano per questo Natale 2022. A colpire i fan è stato soprattutto lo sfarzoso albero di Natale che troneggiava nel suo salotto.

L'influencer ha mostrato come, a comando, le decorazioni dell'albero cambiassero colore e creassero dei giochi di luci molto accattivanti, degni delle decorazioni di grandi centri commerciali. Ma, quanto avrà speso per una tecnologia simile da tenere sul suo albero?

Le palline che decorano l'albero di casa Ferragnez sono parte di un'avanzata tecnologia, detta Twinkly, prodotta dall'azienda italiana Ledworks. Si tratta di un tipo di tecnologia intelligente che, secondo Fanpage, ha un costo non indifferente. Si parte da una singola striscia di luci dal valore di 79 euro fino a oltre 500 euro per l'illuminazione dell'albero intero.

Ma, oltre, al bellissimo albero, anche il resto della casa di Chiara Ferragni era riccamente decorato e nel video si può notare l'ingresso sovrastato da un gigantesco arco di palline di varie dimensioni rosse. Il tutto, mentre Mariah Careycanta in sottofondo la celebre All I want for Christmas is you.