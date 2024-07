Morgan rompe il silenzio dopo le accuse gravissime per stalking e minacce: "Oggi piacciono i mostri, a voi la scelta"

Gossip TV

Nella tarda serata di ieri, Morgan ha deciso di fare alcune dichiarazioni in merito allo scandalo che l'ha travolto nelle ultime ore. Il cantautore è attualmente a processo per stalking e diffamazione nei confronti dell'ex fidanzata, Angelica Schiatti.

"Io non vi piaccio perché gli angeli non piacciono ai mostri", le parole di Morgan dopo le accuse di stalking e diffamazione

La vicenda è letteralmente esplosa dopo un articolo pubblicato da Selvaggia Lucarelli su Il Fatto Quotidiano. Morgan avrebbe perseguitato la Schiatti all'epoca in cui la lo relazione giunse al termine nel 2020. Nei quattro anni successivi Marco Castoldi avrebbe minacciato e insultato l'ex fidanzata e il suo attuale compagno Calcutta.Morgan ha anche pubblicato video intimi privati della cantante che ieri ha confermato i fatti affermando anche di non essere stata abbastanza tutelata dalla giustizia. A rompere il silenzio anche Calcutta, che ha raccontato di aver vissuto anni drammatici e che gli eventi emersi sono solo una piccola parte di ciò che hanno subito. A mostrare solidarietà ad Angelica Schiatti, tanti artisti italiani: da Emma ad Elisa, Marco Mengoni, Elodie e tanti altri.

Morgan ha deciso di replicare alla bufera mediatica (e legale) che lo ha travolto, con queste, controverse parole:

"Bestie, violenti e misantropi, untori e boia stiano dalla parte di starf*ckers e mafiosi. Essere umani, persona civili, non violenti, persone dotate di anima stiano con me. Nessuna guerra ai mostri però, mi raccomando. I mostri hanno un dispositivo di autopunizione, quindi non dovremo fare nulla. Oggi piacciono i mostri. Se il mostro fossi io vi piacerei. Io non vi piaccio perché gli angeli non piacciono ai mostri. Gli angeli stiano con me, la poesia, la musica, la gentilezza, la parola, la comprensione, la pazienza, l’impegno, la lealtà, la meraviglia. I mostri stiano con loro, la bramosia, la distruzione, l’odio, la vendetta, la mutilazione, la menzogna, il tradimento, il ricatto. A voi la scelta."

Per Morgan la prossima udienza per far fronte alle accuse è stabilita per il 13 settembre prossimo davanti al Gup del tribunale di Lecco.

"Si riparte a settembre. Penso, come è evidente, che con questa scelta si sia voluto concedere ancora un po’ di tempo in più a Castoldi, per prepararsi meglio. Che sia successo perché Morgan è un personaggio famoso? Mi rifiuto di pensarlo. Io credo nella giustizia, non potrei accettare una cosa del genere", ha dichiarato al portale di MowMag, Marta Nirta, legale di Angelica Schiatti.