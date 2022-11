Belen Rodriguez e Michelle Hunziker insieme: il nuovo progetto spoilerato su Instagram

Gossip TV

Belen Rodriguez e Michelle Hunziker sono grandi amiche anche lontano dalle telecamere, e hanno deciso di lanciarsi in un nuovo progetto, dando qualche anticipazione su Instagram.

Belen Rodriguez e Michelle Hunziker, amicizia senza trucco

L’amicizia tra Belen Rodriguez e Michelle Hunziker è un bellissimo esempio di donne che sostengono altre donne. Le due presentatrici di Mediaset non si sono mai pestate i piedi, apparendo sempre pronte a sostenersi l’un l’altra nei nuovi progetti, augurandosi buona fortuna e apparendo sempre serene insieme. Recentemente, Michelle e Belen si sono lasciate fotografare alla sfilata di Giorgio Armani durante la Milano Fashion Week, poi si è vociferato che le due avessero intenzione di intraprendere un nuovo progetto insieme.

A differenza di quanto sostenuto, tuttavia, non si tratta di un format televisivo o di uno show sui social, bensì di un progetto legato a Goovi, il marchio di beauty creato dalla Hunziker, sulla quale Vittorio Feltri ha fatto una precisione assurda che riguarda anche Tomaso Trussardi. La bella presentatrice svizzera, infatti, ha lanciato da poco la linea make-up del suo brand e sembra che stia andando a ruba tra le consumatrici, già convinte dai precedenti acquisti dei prodotti ideati da Michelle.

Essendo Belen una grande amante del settore beauty e anche bravissima a truccarsi, le due showgirl hanno pensato di creare una rubrica in cui la bella argentina curerà il look di Michelle impiegando tutti i suo nuovi prodotti per il make-up. A darne annuncio sono state proprio Hunziker e Rodriguez che, su Instagram, hanno dato qualche piccola anticipazioni sul lavoro che le attende. Cosa ne pensate? Curiosi di vedere insieme le due presentatrici in una nuove e accattivante veste?