Michelle Hunziker protagonista del nuovo videoclip di Eros Ramazzotti, la figlia Aurora commenta così (FOTO)

Michelle Hunziker, 26 anni dopo "Più bella cosa", nuovamente protagonista di un videoclip dell'ex marito Eros Ramazzotti.

È successo davvero. Dopo l’intervento di Eros Ramazzotti a Michelle Impossibile che ha scaldato i cuori che questa coppia non l’hanno mai davvero dimenticata, ora la presentatrice svizzera ha deciso di essere protagonista del nuovo videoclip dell’ex marito, a distanza di 26 anni da quando si prestò per l’iconica “Più bella cosa”.

Michelle Hunziker lo fa per Erosa Ramazzotti: fan in delirio

Ammettiamolo, sebbene si siano lasciati ormai da decenni, Michelle Hunziker ed Erosa Ramazotti nell’immaginario collettivo sono ancora una delle coppie più belle dello showbitz italiano. Entrambi sono andati avanti con le proprie vite, ma hanno piano piano riallacciato i rapporti anche grazie all’impegno di Aurora, la figlia che stravede per entrambi i suoi genitori e che ha voluto fare da paciere. Così, pochi mesi fa, quando Eros si è presentato sul palco di Michelle Impossibile, tutti hanno gridato al ritorno di fiamma. Ritorno di fiamma che, secondo i diretti interessati, non si verificherà mai nonostante l’affetto e l’alchimia innegabile che continua a legarli negli anni. Per ricambiare il favore, Michelle ha accetto la proposta di Eros, di far parte del nuovo videoclip della sua canzone “Ama”, apparendo così nel video del cantante 26 anni dopo l’indimenticabile “Più bella cosa”.

“Qualche mese fa mi è arrivato un messaggio da Eros che scriveva: “Ti va di partecipare al mio video?“. Io ho detto: “Certo, guarda ti dico già di Sì a scatola chiusa!“. Il giorno del video mi sono svegliata alle 6 del mattino perché volevo essere lì presto presto e mi sono detta: “Mamma mia che bella la vita! Ventisei anni dopo “Più bella cosa”, le cose sono cambiate, si sono evolute”. Il messaggio del video di Eros è potentissimo perché l’amore cambia, si evolve ma è sempre Amore. E le persone che ti hanno dato qualcosa di importante nella vita vanno salvate, vanno amate. Cacchio non è più periodo di dannarsi dietro a pensieri brutti, farsi la guerra, le invidie. Ma basta… si sta da Dio a volersi bene e quindi… Bellissimo! Poi sono arrivata sul Set e mi ha fatto pure la sorpresa che c’era Auri, quindi… “Ama” è una canzone bellissima e sarà la mia nuova colonna sonora”.

Questa la confessione che ha fatto Michelle su Instagram, lasciando i fan senza parole. Michelle e Aurora si sono mostrate insieme nel video per la gioia di Ramazzotti, ed è stata proprio la “piccola” di casa a riassumere l’importanza dell’amore anche quando si evolve e cambia nel tempo, concetto che le hanno insegnato i suoi genitori.