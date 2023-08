Michelle Hunziker premiata da Mediaset, in arrivo un Nuovo programma mentre le colleghe vengono licenziate

Gossip TV

Michelle Hunziker è tra le poche apprezzate da Piersilvio Berlusconi e Mediaset, che rinnova la collaborazione con la presentatrice svizzera.

Mentre Mediaset annuncia sostituzioni su sostituzioni, addii e grandi novità in tema di conduzione, Michelle Hunziker guadagna un nuovo programma tv e il suo ritorno a Striscia la Notizia e Michelle Impossibile. La presentatrice svizzera, insomma, è tra le poche premiate dal Biscione mentre le colleghe vengono licenziate senza tante remore.

Michelle Hunziker graziata da Mediaset?

La nuova stagione di Mediaset sarà ricordata certamente da tutti gli amanti della televisione e dei programmi trash, come la stagione dei drastici e inaspettati cambiamenti. Addio a Barbara d’Urso che, dopo un cachet assurdo percepito negli ultimi 4 anni, è stata detronizzata dall’ultimo programma rimastole ovvero Pomeriggio 5 per essere sostituita senza tanti complimenti dopo ben 15 anni di onorato servizio. Al suo posto Myrta Merlino con la promessa di un intrattenimento più culturale e mente trash. Via anche Ilary Blasi, che si mormora non avrà più L’Isola dei Famosi dopo il flop clamoroso delle ultime edizioni, in particolare di quella che ha visto trionfare Marco Mazzoli.

Sembra che per la presentatrice romana non ci saranno nuove opportunità in vista, dato che Temptation Island Winter dovrebbe vedere ancora una volta la conduzione di Filippo Bisciglia, dopo le proteste del pubblico di Canale 5 che vogliono a tutti i costi il presentatore. Infine, giallo su Belen Rodriguez che, sebbene abbia confermato di aver scelto di andarsene in prima persona, sembra non abbia avuto poi molta scelta dato che Berlusconi non avrebbe gradito la sua presenza in Mediaset. E mentre tutte queste presentatrici vengono licenziate senza scrupolo, Michelle Hunziker rappresenta una rara eccezione a questa annata difficile.

La presentatrice svizzera non solo, infatti, è stata confermata dietro al bancone di Striscia la Notizia ma sarà anche la protagonista assoluta del one-man-show Michelle Impossibile, che ha registrato buonissimi ascolti nelle due edizioni precedenti. Intervista da Tv Sorrisi e Canzoni, Hunziker ha confermato poi che sarà protagonista anche di un terzo programma su Mediaset.

“Mi rivedrete in tv prestissimo. Non posso dire molto ora, ma ci sarà Michelle Impossible, Striscia la Notizia e un altro progetto in arrivo ancora top secret che avrà a che fare con Gerry Scotti. Per adesso non posso dire nulla di più. Non vedo l’ora di parlarvene!”. Ma di quale programma stiamo parlando? Al momento non ci sono particolari indizi, tranne il fatto che il programma che dovrebbe essere assegnato alla conduzione di Gerry Scotti è Io Canto. Sarà dunque Michelle co-presentatrice del format dedicato ai bambini e al loro talento musicale? Non resta che attendere per saperlo.