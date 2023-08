Barbara d’Urso, una soffiata incredibile sul Cachet: quanto ha guadagnato a Mediaset negli ultimi anni

Gossip TV

Sembra che l’ultimo gossip di Dagospia si riferisca proprio al cachet astronomico incassato da Barbata d’Urso a Mediaset negli ultimi anni.

Barbara d’Urso e il suo addio, forzato e non condiviso, a Mediaset stanno facendo discutere ancora molto. Mentre Myrta Merlino è pronta a prendere il posto della presentatrice partenopea su Canale 5 al timone di Pomeriggio 5, Dagospia lancia una bomba sul cachet di una delle presentatrici della Rete ammiraglia e sembra proprio che si tratti di Barbarella.

Barbara d’Urso, 15 milioni da Mediaset? Il gossip incredibile

Nelle ultime settimane non si è parlato d’altro: Barbara d’Urso è stata spodestata, in modo decisamente poco delicato, dal trono di Pomeriggio 5 dopo 15 anni di onorato servizio, lasciando così l’ultimo programma Mediaset che le era rimasto dopo la chiusura di Live-Non è la d’Urso, Domenica Live e il rinvio della nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show. Dire che Barbarella non abbia preso bene la decisione di Piersilvio Berlusconi sarebbe un eufemismo, ma del resto anche tantissimi fan della presentatrice partenopea si sono apertamente lamentati per il trattamento riservato alla conduttrice dopo tanti anni di lavoro per la Rete ammiraglia.

Mentre Claudio Brachino rivela come sta la collega, Barbara trascorre l’estate con gli amici di sempre e cerca di farsi tornare il buonumore in attesa di nuovi progetti lavorativi. Nel frattempo, Dagospia lancia una delle sue solite bombe gossip, raccontando il cachet astronomico percepito da una delle conduttrici di maggior rilievo di Canale 5.

“Negli ultimi quattro anni ha ottenuto un cachet complessivo di quindici milioni di euro. Sì, quindici milioni di euro. Di chi si tratta?”.

Questo il quesito posto dal noto blog, seguito a ruota da Fanpage che è certo si tratti proprio della d’Urso. Lei, infatti, non solo è stata volto carismatico di Pomeriggio 5, ma ha anche conquistato share con Live-Non è la d’Urso grazie soprattutto al caso Mark Caltagirone, esploso proprio in contemporanea al lancio del suo nuovo format, portando probabilmente la Rete a concedere qualche bonus in più. Poi la conduzione de La Pupa e il Secchione Show, che non era così seguito da tempo prima di Barbara, ma anche Domenica Live solo recentemente sostituito da Verissimo. Insomma, parte del rammarico della partenopea è dovuto proprio alla rinuncia a questo compenso stratosferico?