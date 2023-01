Michelle Hunziker, festeggiamenti per il compleanno, ma fa discutere il silenzio di Tomaso Trussardi

Gossip TV

La showgirl svizzera Michelle Hunziker ha festeggiato il suo 46° compleanno e tra i tanti auguri e festeggiamenti, è saltata all'occhio l'assenza di auguri di Tomaso Trussardi. Vediamo insieme cosa è successo.

Il 24 gennaio la showgirl svizzera Michelle Hunziker ha festeggiato il suo 46° compleanno. Le prime a farle gli auguri sono state le figlie Sole e Celeste e i loro auguri sono stati postati su Instagram in alcune stories dalla showgirl: le bambine si sono presentate con un piccolo panettone con le candeline da spegnere.

Tanti auguri, Michelle Hunziker! Tutti gli auguri ricevuti dalla showgirl, ma mancano quelli di Tomaso Trussardi

Oltre alle piccole Sole e Celeste, che le hanno dedicato questo dolce risveglio, come ha scritto Michelle Hunziker nelle sue stories, anche la primogenita Aurora Ramazzotti, che preso la renderà nonna per la prima volta, ha pubblicato alcune foto per celebrare il compleanno della madre, con la dicitura:

"Buon compleanno alla mia regina. Quante avventure ci aspettano ancora!"

Aurora ha anche dedicato un piccolo tributo alla nonna materna nelle stories, ricordando che solo la sera prima che la madre nascesse: "mia nonna manfiava fonduta di formaggio e beveva rosé". Nessun augurio pubblico, invece, da Tomaso Trussardi, ex marito della showgirl. La coppia si è separata l'anno scorso ma per tutto il 2022 si sono susseguite news e gossip sul ritorno di fiamma.

I due hanno trascorso le vacanze invernali insieme, tanto che molti albergatori e addetti ai lavori degli hotel in cui hanno soggiornato per le vacanze natalizie hanno rivelato di averli visti scambiarsi effusioni e carezze, ma al momento non c'è nessuna conferma di un'eventuale riconciliazione, nonostante i rapporti siano molto distesi e i due appaiano ancora molto complici.