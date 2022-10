Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi di nuovo insieme per il compleanno della figlia: il gesto inaspettato sui social

Gossip TV

È tornato il sereno tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi?

È tornato il sereno tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi? Nelle ultime settimane, infatti, sembra essere in corso un vero e proprio riavvicinamento tra l'amata conduttrice e il suo ormai ex marito. A confermarlo una foto pubblicata da lei che non è passata inosservata ai fan della coppia.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi insieme, le foto sui social

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si sono rivisti in occasione del compleanno della figlia Sole. Come riportato da Isa e Chia, i due dopo la separazione, con tanto di comunicazione ufficiale di divorzio, non erano stati più avvistati insieme e il clima sembrava essere piuttosto teso. Le cose, però, a oggi sembrano essere cambiate.

La conferma di un loro riavvicinamento è arrivata direttamente dal profilo ufficiale Instagram della Hunziker. La nota conduttrice ha pubblicato una foto di famiglia prontamente ricondivisa da Trussardi. Nello scatto in questione, i due appaiono felici insieme alle lore due figlie Sole e Celeste, intenti a festeggiare il compleanno della prima. I fan possono quindi sperare in un ritorno di fiamma?

Ricordiamo che, solo pochi giorni fa, Tomaso era stato paparazzato dal settimanale Chi mentre entrava nell’appartamento di Michelle, dopo avrebbe trascorso la notte: "È un periodo di ripartenze per l'imprenditore che dopo aver ceduto il marchio di famiglia ora si concentra sulla famiglia e sulla voglia di ricominciare con Michelle, da cui ha avuto due figlie, Sole e Celeste".