Grande Fratello Vip, la verità di Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo sulla vicenda di Pamela Prati

Nel corso della settima puntata del Grande Fratello Vip, si è tornato sul caso mediatico di Pamela Prati e l'inesistente imprenditore Mark Caltagirone con cui doveva convolare a nozze. Le reazioni delle sue ex agenti coinvolte nella vicenda: Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo.

Ieri, durante la settima puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha affrontato con Pamela Prati le spinose vicende che l'hanno coinvolta tre anni fa, quando è esploso il caso mediatico relativo alla sue nozze con l'inesistente imprenditore, Mark Caltagirone.

Pamela ha ripercorso alcune tappe della vicenda ormai nota alle cronache. La showgirl sarda ha ribadito di aver subito una truffa e di essere stata vittima di un raggiro per diversi mesi che l'hanno portata ad isolarsi dalla famiglia e dagli amici, per poi ritrovarsi sola, avvolta in una manipolazione psicologica dopo la quale, accortasi della rete di bugie in cui è stata coinvolta, ha persino mediato il suicidio.

Una storia, quella della Prati, che già in molti conoscono e che divide tutt'ora il pubblico tra chi sostiene che sia stata una vittima e chi è convinto che l'ex star del Bagaglino era conoscenza di tutto e ha sfruttato la situazione per un tornaconto.

Tra questi, da quando è esploso il caso, le sue ex agenti: Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. Entrambe sostengono da sempre che la showgirl sarda fosse a conoscenza di tutto. Ieri, come prevedibile, sono tornate entrambe a parlare della Prati e della vicenda che le ha coinvolte insieme alla showgirl sarda.

“Non dico nulla! Però buttare merda su di me no, non ti ho denunciata perché sono rispettosa, però sono stanca. Io sono io, punto Ah dimenticavo, esci quella che sei, che lì dentro non sei tu! Ciao!“.ha scritto Eliana Michelazzo su Instagram, alla quale ha fatto seguito la Perricciolo precisando che, contrariamente a quanto ha affermato la Prati, quest'ultima non avrebbe ricevuto alcun compenso semplicemente perché aveva in sospeso alcuni pignoramenti.

Alle parole della Perricciolo è seguita un'immagine di un'email in cui qualcuno in forza alla produzione Rai, informa la Prati che il pagamento relativo alla sua ospitata a Domenica In, è "stato bloccato perché risulta un pignoramento in atto"