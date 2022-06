Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, vacanza bollente in Sardegna tra baci e sole

Gossip TV

Le foto pubblicate su Nuovo lasciano intendere che la passione tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini sia caliente come il sole che i due hanno preso in Sardegna.

I settimanali Nuovo e Chi (tra gli altri) hanno offerto agli occhi degli appassionati di gossip la conferma, attraverso foto inequivocabili, della passione in corso tra Michelle Hunziker, forte in questi mesi grazie anche dell'autocelebrazione di Michelle Impossibile, e il sexy chirurgo estetico Giovanni Angiolini, in vacanza insieme in Sardegna e adeguatamente paparazzati per non mettere più nulla in dubbio: baci e abbracci, la relazione è confermata tra gite in barca e un sole caldo quasi quanto il loro legame. Leggi anche Michelle Hunziker, nuove voci allarmanti sulla rottura con Tomaso Trussardi

Giovanni Angiolini e Michelle Hunziker, baci e corpi da urlo in Sardegna

Negli ultimi tempi non sono mancate paparazzate su Michelle Hunziker, anche per la ricerca di un equilibrio sentimentale della show-woman con il suo ex Tomaso Trussardi, in nome dei loro figli. È però noto a tutti che Michelle frequenta da diverso tempo Giovanni Angiolini, ex del Grande Fratello e affermato chirurgo estetico, dal fisico mozzafiato per le dame, un fisico non da meno di quello della sua bella frequentazione: a 45 anni, Michelle è in forma smagliante e l'ha prontamente raggiunto in Sardegna dopo la fine del suo recente impegno in Striscia la notizia.

Proprio in quella sede i due sono stati immortalati in una vacanza che, siamo certi, molti invidieranno: dalle foto di Chi e Nuovo, dove non mancano premure, abbracci e baci, è evidente che i due stiano inequivocabilmente insieme. Questa è la prima estate ufficialmente insieme per Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, eletto "medico più bello d'Italia" nel 2018 e nato nel 1981 proprio a Sassari. Il fatto stesso che Michelle abbia raggiunto Giovanni nella sua terra (alla quale pare sia molto legato) è sicuramente segno di affetto.

Cene a base di ostriche nel privato dello yacht, tanto sole, corpi scolpiti e cesellati, passione e anni che sembrano non passare mai: in questo quadro idilliaco, Michelle Hunziker riesce ad avere la meglio anche di molte influencer più giovani che magari mancano della sua stesse verve e personalità. Angiolini, a parte la sua prestanza fisica, è un professionista molto ricercato nel suo ambito, avendo pubblicato inoltre la guida "Il mio metodo wellness: I quattro pilastri per un corpo sano, tonico e senza dolori", pubblicato nel 2020.