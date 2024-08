Michele Morrone torna single, è finita con la giovane fidanzata Moara Sorio

Gossip TV

Michele Morrone è tornato single? Indizi sempre più evidenti sembrano provare la fine della love story con Moara Sorio.

Michele Morrone è uno degli attori italiani più sexy del momento, noto per il successo ottenuto con la saga Netflix 365 giorni e ora sul set di una nuova produzione hollywoodiana. Sembra che l’affascinante attore sia tornato recentemente single, dopo la fine della relazione con la giovane Moara Sorio.

Michele Morrone torna sul set

Il successo di Michele Morrone è esploso grazie all’interpretazione dell’affascinante e sensuale Massimo Torricelli nella saga, targata Netflix, 365 giorni. L’attore italiano è diventato famoso in tutto il mondo grazie al suo carisma e alla sua spiccata sensualità, suscitando interesse anche in personalità di spicco come le sorelle Kardashian, che hanno ammesso di avere una bella cotta per lui, in particolare la secondogenita Khloé. Negli ultimi mesi, Michele è tornato sul set di una produzione hollywoodiana ovvero sul set di Un piccolo favore 2 dove apparirà anche Elena Sofia Ricci.

Michele, inoltre, si è mostrato felicemente impegnato con la giovane Moara Sorio, consulente finanziario di 20 anni, conosciuta a Zurigo. I due hanno fatto coming out come coppia sui social con foto e video dolcissimi, che hanno entusiasmato i fan di Morrone. Ora, tuttavia, sembra che il sogno d’amore sia sfumato improvvisamente.

Michele Morrone torna single?

Dopo aver presentato alle sue fan su Instagram - ne conta ben 15,5 milioni - la sua nuova fidanzata Moara Sorio, Michele Morrone ha pubblicato spesso contenuti in compagnia della affascinante giovane di Zurigo. Tuttavia, il popolo del web ha notato recentemente una serie di stranezze che farebbero pensare ad una rottura definitiva.

Michele e Moara hanno smesso di seguirsi sui social e, mentre prima l’attore era il primo a commentare e mettere likes ai contenuti della sua fidanzata, ora sembra tenersi ben lontano dalla sua pagina ufficiale. A completare il quadro l’assenza di Morrone al recente compleanno della Sorio, che ha festeggiato con un party senza l’attore italiano. Insomma questa serie di indizi sempre più palesi fanno pensare che Michele sia ufficialmente tornato su piazza.