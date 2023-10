Michele Morrone si svela: quella volta in cui rischiò di morire per l'abuso di alcol, poi la rinascita

Gossip TV

Michele Morrone parla a cuore aperto della sua vita, dell'abuso di alcol e droghe e della nuova carriera d'attore di primo piano.

Ai microfoni di One More Time, podcast di Luca Casadei, Michele Morrone ha raccontato dettagli inediti e scioccanti del suo passato, dal matrimonio fallito con la stilista libanese Rouba Saadeh, all’abuso di droga e alcol fino alla sorpresa di essere uno dei volti più amati e sexy di Netflix. Ecco cosa ha rivelato.

Michele Morrone si svela, tra droga e l’amore per il Cinema

Star della saga erotica di Netflix, 365 giorni, Michele Morrone è uno degli uomini più amati del momento con la bellezza di 16 milioni di fan su Instagram, uno stuolo di ammiratrici che per un suo sorriso farebbe di tutto e una carriera in ascesa. Ma questo è un successo recente, che deriva da anni di sacrifici e di scelte molto forti, come ha raccontato Morrone a Luca Casadei. L’attore, infatti, ha ammesso di essere stato squattrinato per un lungo periodo, e di aver scelto di porre fine al suo matrimonio con la stilista libanese Rouba Saadeh, poiché la famiglia stava in qualche modo tarpando le ali alla sua possibilità di perseguire il sogno d’attore.

“Conosco la mia ex moglie in piazza Duomo. Era una turista libanese: dopo alcuni giorni vado in Libano, mi sposo e nascono Brando e Marcus. È la prima volta che lo dico, ma la vita da padre e da marito mi stava portando via dalla mia grande passione e io non potevo permettermi questa cosa. Decido di lasciare mia moglie, consapevole del fatto che sarei tornato libero ma anche dei tumulti a cui sarei andato incontro allontanandomi dai miei figli”, ha ammesso Morrone. Ma la testimonianza shock non è finita qui.

Nel 2018, dopo aver messo fine al matrimonio, Michele racconta di aver vissuto un periodo molto buio a causa della droga e soprattutto dell’alcol, rischiando la sua vita. “Ero sempre ubriaco e poi è arrivata una sera in cui ho davvero esagerato rischiando il coma etilico e lì mi sono detto: ‘Ora basta’. Non tocco un bicchiere di vino dal 2018. Oggi non ho tanti vizi, solamente la sigaretta”, ha confidato l’attore. Parlando invece del suo successo su Netflix, nei panni di Massimo Torricelli, Morrone ha rivelato di essere stato scelto dopo essere stato notato in una foto e aver dato prova del suo saper baciare in modo sensuale al provino.

“Io giro il film, viene messo su Netflix. Praticamente mi sono svegliato che avevo 2.3 milioni di followers nella prima notte. Il film è stato primo in classifica per quattro mesi in tutto il mondo. Da quel giorno la mia vita non è più stata la stessa. Dopo 365 ho preso il mio primo ruolo da protagonista a Hollywood, dove siamo protagonisti io e Megan Fox (film Subservience diretto da SK Dale”, ha concluso l'attore.