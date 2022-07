Gossip TV

Mi chiamo Francesco Totti: la Rai cavalca l'onda del gossip e anticipa la messa in onda del documentario: ecco quando

Nel 2020 Alex Infascelli ha realizzato l'apprezzato documentario Mi chiamo Francesco Totti, presentato in anteprima alla Festa del cinema di Roma. La Rai, per approfittare a quanto pare del clamore suscitato dalla separazione con Ilary Blasi, anticipa la messa in onda prevista per l'autunno.