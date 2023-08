Mercante in Fiera, svelata la sostituta di Ainett Stephens come nuova Gatta Nera

Gossip TV

Per la prossima edizione del Mercante in Fiera è stata finalmente trovata la nuova sostituta di Ainett Stephens come Gatta Nera. Ecco di chi si tratta!

Tra i prossimi programmi dei palinsesti Rai per la stagione televisiva 2023/2024 è previsto anche Mercante in Fiera, il popolare show ispirato all'omonimo gioco da tavolo. Alla sua conduzione tornerà Pino Insegno, mentre la Gatta Nera Ainett Stephens sarà sostituita e sembra che, finalmente, sia stata scelta la soubrette che prenderà il suo posto nella nuova edizione della trasmissione.

Mercante in Fiera, ecco chi sostituirà Ainett Stephens come Gatta Nera

Il programma è stato molto popolare sulle reti Mediaset nei primi anni 2000, occupando la fascia preserale di Italia 1. Con il passaggio alla Rai, resterà al timone della trasmissione Pino Insegno, mentre la popolare Gatta Nera interpretata da Ainett Stephens sarà sostituita e non senza qualche polemica. Gli ideatori dello show vorrebbero sostituire il nome Gatta Nera, considerato offensivo e sessista, con quello più neutrale di Carta Nera e se il pubblico sperava di veder tornare in tv l'amatissima Ainett Stephens, purtroppo resterà deluso.

Infatti, durante la presentazione del programma, di cui non si conosce ancora una data ufficiale per l'inizio della trasmissione, Pino Insegno si è reso protagonista di una frase sessista e che mette sempre più in luce come esista ancora un doppio standard per uomini e donne in tv: il conduttore, infatti, ha dichiarato che Ainett Stephens non sarebbe tornata come Gatta Nera perché "è cresciuta oramai, cerchiamo altro", lasciando intendere che la 41enne soubrette non fosse più giovane abbastanza da essere accattivante per il pubblico. Alle sue parole la stessa Stephens aveva risposto con un video che aveva completamente zittito il conduttore e nel quale evidenziava come il doppio standard - anche Pino Insegno è "cresciuto" da quando ha condotto la trasmissione nei primi anni 2000, eppure non si è parlato di sositurlo... - fosse ancora ben presente nello stabilire determinati rapporti di lavoro. La polemica era proseguita, quando Insegno si era rifiutato di scusarsi per le sue parole, dichiarando di non aver detto nulla di male. Inoltre, a nulla erano valse le richieste dei fan del programma di riconsiderare il ritorno di Ainett Stephens: la soubrette non tornerà nel programma.

E, ora, secondo Dagospia, sarebbe stata scelta anche la sua sostituta: si tratterebbe di una modella argentina di 28 anni, residente a Milano, Candelaria Solorzano. Un volto nuovo, sconosciuto al grande pubblico, dato che non ha preso parte ad alcun programma tv e che, nelle intenzioni degli ideatori del programma, non farà rimpiangere Ainett Stephens.