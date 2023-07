Ainett Stephens, svelato il vero motivo dietro l'allontanamento da Il Mercante in Fiera: "Non c'entra l'età!"

Gossip TV

Dietro il no della Rai e di Pino Insegno al ritorno di Ainett Stephens nella nuova edizione de Il Mercante in Fiera ci sarebbe un motivo ben preciso. Vediamo insieme i dettagli!

Non accenna a placarsi la polemica montata intorno ad Ainett Stephens dopo le parole di Pino Insegno. Il conduttore, come rivelato durante la presentazione dei palinsesti Rai della prossima stagione televisiva, tornerà alla conduzione di uno storico programma tv, Il Mercante in Fiera, ma nell'annu nciare le novità della nuova edizione, si è reso protagonista di una vergognosa affermazione ai danni dell'ex Gatta Nera.

Ainett Stephens non tornerà a Il Mercante in fiera, ma il vero motivo è un altro...

L'ex gieffina Ainett Stephens ha ricoperto nelle edizioni de Il Mercante in Fiera il ruolo della silenziosa Gatta Nera, ma per la nuova versione che andrà in onda questo autunno, la showgirl non è stata presa in considerazione. Il motivo lo ha svelato Pino Insegno, durante la presentazione del programma, arrivando a dichiarare:

"Ovviamente, ci sarà la Gatta Nera, la stiamo cercando. Ainett è diventata un po' grande, sono passati tanti anni. Resta indimenticata icona di quel programma"

La showgirl non ha apprezzatto affato le parole dell'ex collega e ha così risposto con un video sui social, nel quale evidenziava l'atteggiamento maschilista e retrogrado di Insegno, sottolineando come nella nostra società sia ancora presente un doppio standard per quanto riguarda il lavoro: un uomo di 40 anni è considerato ancora nel fiore dell'età, mentre nel suo caso i 40 anni l'hanno bollata - nella visione del conduttore - come "vecchia". Stephens ha anche pretteso delle scuse, che però non sono arrivate. Al contrario, il collega ci ha tenuto a sottolineare di non aver detto nulla di male e che tra loro è tutto tranquillo.

Tuttavia, stando a un recente rumor diffuso da DavideMaggio.it, Ainett Stephens non sarebbe stata riconfermata nel ruolo di Gatta Nera per un motivo che non c'entra nulla con l'età. Secondo il portale la colpa è da attribuire alla piattaforma di OnlyFans:

"A far propendere per l'esclusione di Ainett non ci sarebbe l'età, anche perché il tempo è stato più che clemente. Quello che avrebbe fatto storcere il naso ai vertici Rai è la sua attività su OnlyFans, discusso social network in cui i creatori di contenuti si mostrano, spesso e volentieri, in momenti di intimità. Se poi a ciò ci aggiungiamo le riflessioni sull'opportunità di tenere quel personaggio così com'era si capisce perché Insegno e co. abbiano optato per un'altra decisione. [...] Ma vi è di più: in considerazione del ruol oe dei tempi, si starebbe optando per cambiare nome al personaggio. Non più Gatta Nera, ma semplicemente Carta Nera."