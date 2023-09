Mercante in fiera: scelta la nuova Gatta Nera, Candelaria Solorzano è stata sostituita

Gossip TV

L'ex Miss Latina Argentina 2013, Candelaria Solorzano, è stata rimpiazzata da un'altra Miss: ecco chi vestirà i il ruolo della Gatta Nera nel game show de Il Mercante in Fiera.

Lunedì 25 settembre prossimo, su Rai 2, ci sarà il debutto della nuova edizione de Il Mercante in Fiera condotto da Pino Insegno.

Il Mercante in Fiera: fuori Candelaria Solorzano arriva Lavinia Abate

Il game show che si ispira all'omonimo gioco di carte, tornerà in onda dopo le due prime edizioni su Italia 1 condotte sempre da Insegno e Ainett Stephens nel ruolo della Gatta Nera. Proprio quest'ultima era stata sostituita non senza polemiche dall'ex Miss Latina Argentina 2013, Candelaria Solorzano esonerata all'ultimo in seguito ad un video postato su Instagram mentre era intenta a compiere "azioni non compatibili con il ruolo chiamata a ricoprire”.

Oggi, secondo quanto riporta Davide Maggio, il ruolo della Gatta Nera sarebbe stato affidato ad un'altra modella, la 19enne Lavinia Abate, Miss Italia 2022.

La giovanissima ragazza romana, è stata incoronata Miss Italia lo scorso 21 dicembre e, in quell'occasione, ha confessato il suo sogno, quello di diventare un giorno un'affermata cantautrice, oltre alla sua incredulità dopo aver vinto l'ambito concorso di bellezza:

“Sono una sognatrice, eppure non ci credevo, non avrei mai immaginato di sentire proprio il mio nome. Fino all’ultimo ho preferito non illudermi, nella vita ho scelto di non crearmi mai aspettative”.

La 19enne ha anche raccontato di aver un problema di salute che l'ha resa forte e determinata:

"Ho sofferto di scoliosi dall’età di 13 anni e ho dovuto portare il busto rigido negli ultimi cinque anni. L’ho tolto la scorsa estate. I medici e fisioterapisti dell’Isico che mi hanno seguito, sono stati i miei angeli. Indossare il corsetto mi ha dato molte insicurezze e limitazioni. Adesso tutto questo mi ha resa più forte e mi ha fatto capire che non devi mai rinunciare a quello che ami fare, nonostante gli impedimenti"