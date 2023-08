La Rai allontana Candelaria Solorzano dal cast del Mercante in Fiera, dopo un video in cui sembrava farsi uno spinello

Gossip TV

La modella argentina Candelaria Solorzano è stata estromessa dal cast del nuovo programma di Pino Insegno, Il Mercante in Fiera, nel ruolo della Gatta Nera. Il motivo, secondo quanto ha riportato il giornalista Giuseppe Candela, sarebbe legato ad un video postato su Instagram in cui la modella, in vacanza in barca con alcun amici, è stata immortalata nel momento in cui si preparava uno spinello.

Il video avrebbe creato diversi malumori a Viale Mazzini come riporta anche il Corriere della Sera: "Fonti Rai dicono infatti che il messaggio che avrebbe dovuto rappresentare come Gatta Nera è molto distante da quello che si vede nel video pubblicato sul web, e che quanto avvenuto crea un indubbio imbarazzo e serie difficoltà."

A confermare la notizia, anche l'esperta di gossip, Deianira Marzano:

"Pare che la Rai abbia già fatto fuori Candelaria Solorzano dal Mercante in Fiera. Hanno deciso di estromettere la nuova “Gatta Nera” del programma di Pino Insegno dopo la storia Instagram in cui la modella argentina, in barca con amici, sembra prepararsi uno spinello."

La nuova edizione de Il Mercante in Fiera con Pino Insegno andrà in onda dal 18 settembre al 22 dicembre 2023, dal lunedì al venerdì in versione modernizzata. Trasmesso per due edizioni nel 2006 su Italia1, le celebri vesti della Gatta Nera erano state indossate da Ainett Stephens che non è stata riconfermata in quanto, secondo il conduttore, la Ainett "è ormai diventata un po' grande per il ruolo".