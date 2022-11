Memo Remigi, in sua difesa arrivano le parole di Enrica Bonaccorti

Gossip TV

Il caso Memo Remigi si commenta da solo, eppure c'è chi ha preso le sue difese: si tratta di Enrica Bonaccorti. Ecco cosa ha dichiarato.

Il caso Memo Remigi è ancora sulla bocca di tutti, non solo per l'episodio in sé, ma anche per le numerose voci che si sono sollevate a sostegno di Jessica Morlacchi, molestata da Remigi in diretta durante la puntata di Oggi è un altro giorno.

Enrica Bonaccorti e la sua difesa di Memo Remigi: "Non merita questo trattamento"

Remigi si era già difeso a Fanpage con un'intervista in cui minimizzava di aver toccato il sedere di Jessica Morlacchi, intervista immediatamente sbugiardata da una nota della Rai in cui l'azienda annunciava di interrompere qualsiasi contratto di lavoro con Remigi.

Alle sue dichiarazioni, solo pochi giorni fa ha risposto Jessica Morlacchi, rompendo il silenzio e postando un lungo commento sul suo profilo Instagram. Remigi aveva ancora cercato di far valere le proprie idee e dichiarandosi innocente durante la consegna del tapiro da parte di Striscia la Notizia.

Nonostante sia evidente che il suo comportamento non ha scusanti, si è alzata una voce fuori dal coro che, invece, difende Remigi per quello che è una gogna eccessiva nei suoi confronti. A parlare, con una lunga intervista a La Stampa è Enrica Bonaccorti, che ha dichiarato:

" Di sicuro è un brutto gesto, ma lasciargli questo marchio di libidinoso a 84 anni… il gesto di Memo è stato inopportuno e maschilista. Aggiungo che io mi sono sempre definita orgogliosamente femminista e che sono stata guardata male per questo da tutti gli uomini e purtroppo anche da tante donne. Eppure oggi non mi scaglio contro Memo, anche se lo rimprovero sia per il gesto che per le giustificazioni, arrampicate sugli specchi. Avrei voluto sentirgli dire: ‘Mi dispiace tanto e mi scuso, è stato uno sbaglio figlio della cultura maschilista di una volta che sdoganava parole e gesti oggi inaccettabili, aiutato da un cameratismo che ho evidentemente equivocato."

Ha affermato che, inoltre, andrà presto in televisione per difenderlo: