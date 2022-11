Melissa Satta, non è finita bene la sua relazione con Mattia Rivetti

Gossip TV

La showgirl Melissa Satta e Mattia Rivetti sono ormai giunti al capolinea della loro relazione. I due non si sono lasciati in maniera pacifica. Ecco cosa è successo.

Dopo due anni d'amore, è giunta al termine la relazione tra l'ex velina e showgirl Melissa Satta e l'imprenditore Mattia Rivetti. E, a quanto pare, non si è trattata di una separazione del tutto pacifica, almeno a giudicare da alcune frecciatine di Satta all'ex compagno.

Melissa Satta e quelle parole pungenti rivolte a Mattia Rivetti

La coppia si era conosciuta nel 2020, durante un picnic con i bambini: Rivetti, infatti, è lo zio della migliore amica del piccolo Maddox, il figlio che Melissa Satta ha avuto dal calciatore Kevin Prince Boateng. I due si sono separati e sono rimasti in buoni rapporti proprio per il bene del piccolo Maddox.

I primi mesi della relazione tra Satta e Rivetti sono stati funestati dalla pandemia del Covid-19, eppure, sembrava che le cose procedessero a gonfie vele: quest'estate, infatti, la coppia era stata fotografata, innamorata e sorridente, durante una vacanza in Costa Smeralda.

La notizia della rottura tra i due è arrivata come un fulmine a ciel sereno - quasi quanto quella tra Totti e Ilary - e a darla, in anteprima, è stato il settimanale Oggi. A confermarlo è stata, poi, proprio Melissa Satta che ha postato un annuncio sui social. Il motivo della rottura? Probabilmente, mentre la showgirl desiderava concretizzare il loro rapporto, creando una famiglia, l'imprenditore non sembrava essere ancora pronto.

E, ora, come se non bastasse, ci sono quelle frecciatine che l'ex velina sembra rivolgere proprio all'ex sui social:

"Non è che perdi le parole, le risparmi solamente. E chi non ha il coraggio di sceglierti, non merita nemmeno di averti come opzione."