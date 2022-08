Ilary Blasi e Francesco Totti: fissato l’incontro per la separazione, l’ex calciatore rischia grosso

Gossip TV

Mancano pochi giorni all’incontro per la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, il quale commenta un grave passo falso.

Settembre è il mese fissato per l’incontro tra Ilary Blasi, Francesco Totti e i rispettivi legali per sancire i termini dell’accordo della separazione. L’ex capitano giallorosso tira la corda, ma dovrà cedere se non vuole che la querelle si sposti in Tribunale. Ecco tutti i dettagli.

Blasi e Totti pronti per la separazione, di tutto per non finire in Tribunale

Dopo aver annunciato l’intenzione di separarsi legamenti, mettendo così fine alla storia d’amore ventennale che ha fatto sognare milioni di fan, Francesco Totti e Ilary Blasi hanno trascorso in modo molto diverso l’estate, rimandando l’incontro per decidere i termini legali della loro scelta a settembre. Secondo La Repubblica, i due starebbero godendo degli ultimi giorni di vacanza prima di tornare a Roma, dove si incontreranno insieme ai rispettivi legali: Alessandro Simeone per Ilary e Antonio Conte per Totti. “Il primo incontro potrebbe tenersi già l'1 settembre, ma potrebbe anche slittare di qualche giorno”.

Tra i tanti immobili, Totti e Ilary si contendono la villa faraonica all’EUR, dove rimarranno in pianta stabile i figli Cristian, Chanel e Isabel ma dovranno trovare un accordo per non finire in Tribunale, dove la questione potrebbe protrarsi per altri tre anni. Sicuramente una prospettiva che non alletta Ilary ma neppure Francesco, chiaramente interessato a fare coming out con la nuova fidanzata Noemi Bocchi. La coppia è stata smascherata da una presentatrice Rai, che ha confermato l’incontro avvenuto tra Noemi e Totti al Circeo, come ipotizzato già da diversi gossip. La clamorosa rivelazione, tuttavia, si accompagna allo scoop lanciato da Chi, che racconta come la furia di Ilary sia derivata dal fatto che il suo ex marito continuasse a portare Isabel a giocare con i figli di Noemi pur di poter vedere l’amante.

“Totti ha provato, magari consigliato dagli amici, a starsene tranquillo a Sabaudia, in attesa di chiudere legalmente la storia con Ilary. A quel punto, infatti, sarebbe stato libero di vedere Noemi senza nascondersi. Ma i tempi dell’incontro con gli avvocati si sono dilatati. Ilary ha continuato la propria vacanza rigenerante, mentre il legale della conduttrice postava foto dal mare, lanciando il chiaro messaggio che, da parte loro, non c’era fretta. Il capitano ha compiuto un’altra mossa azzardata. Ci risulta, infatti, che abbia continuato a portare la figlia Isabel a giocare con i figli di Noemi e questa sarebbe stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso nei rapporti già difficili con la Blasi”.

Il settimanale, inoltre, ha anche testimoniato il nuovo incontro tra Francesco e Noemi, avvenuto durante l’ultima partita della Roma a casa della nuova fiamma, che non è passato inosservato ai paparazzi. Questo complicherà gli accordi per la separazione? Totti dovrà cedere su qualcosa dopo questo passo falso?