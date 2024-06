Mediaset tra Battiti Live e Tilt di Enrico Papi: ecco i palinsesti estivi

Gossip TV

Scopriamo insieme i dettagli sui palinsesti estivi di Mediaset, tra Battiti Live con Ilary Blasi e Alvin, e Tilt ovvero il nuovo programma tv condotto da Enrico Papi.

Si prepara la calda estate di Mediaset con i nuovi programmi in palinsesto che stanno per arrivare sulle reti del Biscione. Tra Battiti Live, che sarà condotto da Ilary Blasi e Alvin, e il nuovo programma di Enrico Papi, ecco tutte le novità e le anticipazioni dettagliate.

Battiti Live, quando inizia il programma su Italia 1

La stagione televisiva di Mediaset si è chiusa con un bilancio più che positivo e anche l’Ad Pier Silvio Berlusconi è sembrato piuttosto soddisfatto della performance dei suoi presentatori e presentatrici. I programmi cult del Biscione lasciano il posto a quelli estivi con un palinsesto altrettanto ricco: c’è, ad esempio, grande attesa per la prima puntata di Temptation Island dopo che in questi giorni sono state svelate le coppie ufficiali del reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia.

Occhi puntati anche su Battiti Live, il programma musicale che andrà in onda su Italia 1, e che sarà condotto da Ilary Blasi e Alvin che subentrano al posto di Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Come se la caverà la presentatrice romana al timone dello show itinerante dopo una lunga assenza dal piccolo schermo? Stando alle Anticipazioni diffuse da Davide Maggio, Battiti Live andrà in onda a partire dall’8 luglio.

Enrico Papi approda su Italia 1 con Tilt

Mediaset punta ancora su Enrico Papi per l’estate 2024, nonostante il clamoroso flop de La Pupa e il Secchione che ha totalizzato uno share bassissimo, diventando la stagione meno vista di sempre nella storia del programma. Ne avrà sicuramente riso tantissimo Barbara d’Urso, ma Papi ha minimizzato dichiarando a TvBlog che non è stata colpa sua, per poi parlare della nuova edizione de L’Isola dei Famosi condotta da Vladimir Luxuria, auspicandosi di essere chiamato a condurre in coppia con Ilary Blasi il prossimo anno.

Nel frattempo, Papi torna su Italia 1 con Tilt- Tieni il Tempo, un programma allegro e dinamico che spera abbia più successo di quello appena condotto, che approderà su Italia 1 domenica 21 luglio 2024. Insomma anche questa volta Mediaset ha preparato un’estate ricca di intrattenimento per i suoi milioni di spettatori, per non lasciarli solo neppure nelle stagioni più torride.