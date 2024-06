Temptation Island, svelata la data della prima puntata: ecco quando andrà in onda

Gossip TV

L'attesa è finalmente finita per tutti i fan di Temptation Island: la nuova edizione del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia partirà il prossimo giovedì 27 giugno 2024 in prima serata su Canale 5.

È finalmente iniziato il conto alla rovescia per la nuova edizione di Temptation Island, il docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia. Stando alle ultime indiscrezioni lanciate da Tvblog, la prima puntata andrà in onda il prossimo giovedì 27 giugno 2024 in prima serata su Canale 5.

La prima puntata di Temptation Island in onda il 27 giugno 2024 su Canale 5

La nuova edizione di Temptation Island partirà il prossimo giovedì 27 giugno 2024 in prima serata su Canale 5. A rivelarlo Tvblog che, nelle ultime ore, ha quindi confermato lo spostamento della messa in onda. Per chi non lo sapesse, il reality delle tentazioni condotto dall'amatissimo Filippo Bisciglia trovava la sua storica collocazione nella prima serata del lunedì.

Sei le coppie che metteranno a dura prova i loro sentimenti nel villaggio, anche se al momento sui social sono state presentate solo le prime cinque. La prima coppia è quella composta da Siria Pingo e Matteo Vitali, fidanzati da 7 anni. Lei ha deciso di contattare Temptation Island perché, dopo una serie di grandi cambiamenti, vuole capire se il fidanzato la accetta ancora così com’è oggi. Poi ci sono Jenny Guardiano e Tony Renda, fidanzati da 5 anni e provenienti da Catania. Lei ha deciso di scrivere al programma perché il suo fidanzato è sempre circondato da molte ragazze.

Leggi anche Alex e Vittoria sono la 5 coppia di Temptation Island

La terza coppia di Temptation Island è quella formata da Christian Lanfranchi e Ludovica Ronzitti. Lui ha deciso di scrivere al programma dopo essere stato lasciato due volte e dopo aver scoperto che la sua fidanzata, in entrambe le occasioni, l’ha tradito con la stessa persona. La quarta coppia, invece, è composta da Raul Dumitras e Martina De Ioannon, fidanzati da circa dieci mesi e provenienti da Roma. Lei ha deciso di partecipare alla trasmissone a causa della forte gelosia di lui. Infine, ci sono Alex e Vittoria. A scrivere alla produzione del reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia è stata lei, la quale ha spiegato di volere una risposta definitiva dal suo fidanzato e capire se lui vuole stare veramente con lei oppure no.

In attesa di scoprire la sesta e ultima coppia ufficiale della nuova edizione di Temptation Island, vi ricordiamo che la prima puntata andrà in onda giovedì 27 giugno 2024 alle 21.20 su Canale 5. Per quanto riguarda i tentatori e le tentatrici che voleranno in Sardegna è ancora tutto un mistero.

Scopri le ultime news su Temptation Island.