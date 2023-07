Mediaset, l'account Twitter hackerato? Spuntano tweet di commento alle fiction Rai

Gossip TV

L'account Twitter di Mediaset è stato hackerato? Sembra, infatti, che ci siano stati alcuni messaggi di commento alle fiction Rai! Vediamo insieme cosa è successo!

Non è la prima volta che l'account Twitter di Mediaset sembri essere vittima di un attacco informatico, ma questa volta sembra che chiunque l'abbia utilizzato, abbia deciso di commentare le fiction Rai andate in onda ieri sera, domenica 23 luglio.

Mediaset, l'account Twitter vittima di un attacco informatico?

La pagina Twitter Fiction Mediaset ha pubblicato alcuni commenti nella serata di domenica 23 luglio che hanno sorpreso i fan della rete: questi commenti, poi cancellati, hanno scatenato una bufera sul web, diventando a loro volta fonte di meme e tweet ironici. Infatti, ieri, sera, su Rai1 è andata in onda la docu-fiction Rai su Raul Gardini e dall'account Fiction Mediaset sono arrivati diversi apprezzamenti sulla fiction della rete rivale:

"Da quel 23 luglio 1993 Raul Gardini sei mancato. Mi sono sempre chiesta cosa sarebbe stato questo paese con te in vita...."

Si legge in uno di questi tweet, apparsi su Fiction Mediaset: i tweet si sono susseguiti per diverso tempo, commentando alcuni passaggi sulla fiction dedicata all'imprenditore morto suicida all'epoca dell'inchiesta Mani Pulite. Dato che sono trascorsi diversi minuti - quasi trenta - prima che i tweet fossero rimossi, gli utenti di Twitter hanno avuto tutto il tempo di leggerli, commentarli e condividerli, tra l'ilarità generale. Altri commenti pubblicati avevano lo stesso tenore del primo che avete letto:

"Aveva ancora tanto da dare Raul Gardini, dice Giovanni Minoli ora su Rai1"

In molti hanno pensato che più che un attacco informatico, si sia trattato di una svista di un social media manager che, invece di commentare la fiction dal suo account personale, per errore, l'ha fatto da quello lavorativo. Non è certo il primo caso in questo senso: diversi mesi fa, infatti, a diventare oggetto di commenti, poco lusinghieri, furono le conduttrici Mara Venier e Barbara D'Urso. All'epoca, Qui Mediaset dichiarò apertamente che l'account era stato hackerato, dopo che Venier si scagliò contro di loro per le ingiurie pubblicate e rifiutò le scuse ufficiali della rete.