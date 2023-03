Mara Venier, rifiutate le scuse ufficiali di Mediaset per i tweet offensivi: "Pensate che siamo c******?! Salutame a Silvy!"

Gossip TV

Mara Venier e Barbara D'Urso sono state insultate durante la diretta di Domenica In, quando è stato hackerato l'account ufficiale di Qui Mediaset. Nonostante siano arrivate le scuse ufficiali dell'azienda, Mara Venier non ha dimostrato di apprezzarle. Ecco cosa ha risposto.

Mara Venier ci ha tenuto a far sapere che le scuse ufficiali di Mediaset per l'incresciosa questione dei tweet offensivi contro di lei e Barbara D'Urso non sono state accettate. E, ovviamente, lo ha fatto presente con molta chiarezza e con quello stile con cui conduce Domenica In e per il quale è diventata famosa.

Mara Venier, le scuse ufficiali di Mediaset rifiutate con una risposta piccata

La situazione è questa: durante la puntata di Domenica In di domenica 26 marzo, è andato in onda un videomessaggio di Barbara D'Urso rivolto a una delle ospiti della conduttrice di Rai 1. Durante la puntata, il profilo Qui Mediaset è stato bloccato ed è stato registrato un hackeraggio da parte di un utente anonimo.

Nulla di preoccupante, se non fosse che dall'account sono partiti alcuni tweet molto offensivi verso le due conduttrici, firmati da un tale Silvy. Nella serata di ieri, lunedì 27 marzo, Mediaset ha diffuso un comunicato ufficiale nel quale porgeva le sue scuse per il trattamento vergognoso subito dalle due conduttrici. Nella nota dell'azienda si legge:

"Cari lettori, ieri si è verificato un fatto gravissimo. Con l'account QuiMediaset è stato pubblicato un commento vergognoso, offensivo nei confronti di persone per cui Mediaset prova stima e affetto. Abbiamo accertato che il fatto è stato generato da un grave incidente. Ci scusiamo comunque pubblicamente con i nostri follower e i destinatari. Ora, le condizioni di funzionamento del profilo sono state ripristinate."

Mara Venier, tuttavia, non ha preso di buon grado le scuse della rete, tanto che nelle ultime stories su Instagram ha provveduto a chiarire cosa pensasse di questa situazione. In una di queste stories, si è lasciata andare a un commento sarcastico, affiancato da emoticon e con tanto di dialetto romano che è balzato fuori:

"Mi domando se qualcuno pensa che siamo tutti c*******...Salutame a Silvy!"