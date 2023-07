Mauro Icardi e Wanda Nara, dopo la notizia della malattia interviene il calciatore

Gossip TV

In questi giorni si è discusso molto di Wanda Nara e le notizie dall'Argentina rivelavano informazioni preoccupanti. Nel frattempo il marito Mauro Icardi ha deciso di parlare sui social. Ecco cosa ha scritto

Nei giorni scorsi sono giunte notizie preoccupanti su Wanda Nara: a quanto sembra, la showgirl artgentina sarebbe affetta da una grave forma di leucemia. Dopo ore di silenzi, prima il padre della manager e poi Mauro Icardi hanno deciso di parlare sui social.

Mauro Icardi rompe il silenzio sulla malattia della moglie con un post sui social

Secondo i media argentini, in particolare il giornalista Jorge Lanata di Radio Mitre, Wanda Nara sarebbe affetta da una forma di leucemia e al momento preferirebbe tenere privati i dettagli della sua situazione medica:

"Faranno una puntura del midollo per diagnosticare definitivamente quel che è già pubblico, ma resta segreto. Ci sono stati contatti di persone vicine a Wanda con Fundaleu, un centro specializzato nella cura della leucemia."

La manager non si è ancora espressa, mentre suo padre ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Corriere della Sera e ha confermato che la figlia era ricoverata in ospedale per alcuni controlli, senza però specificarne la natura. Da Novella2000 arriva anche la notizia che Maxi Lopez, ex marito di Wanda Nara starebbe raggiungendo i figli in Argentina per stare con loro. In queste ore, a rompere il silenzio è stato Mauro Icardi, calciatore e marito della Nara. La loro vicenda sentimentale, nei mesi scorsi ha popolato le pagine dei quotidiani nostrani e argentini: in autunno, Nara rivelò a Verisismo che lei e Icardi erano in forte crisi, a causa di un tradimento del calciatore con una modella argentina. La showgirl sembrava convinta che, nonostante l'amore, tra lei e il marito non sarebbe più potuto succedere nulla, tanto che nei mesi successivi si cominciò a parlare di un flirt tra lei e il rapper ventiduenne L-Gante, con cui avrebbe festeggiato anche le vittorie dell'Argentina nei Campionati di calcio.

Tuttavia, stando anche alla situazione, sembra che tra lei e Icardi sia di nuovo tornato il sereno e la coppia abbia deciso di riprovarci: in queste ore, infatti, il calcaitore ha deciso di rompere il silenzio sulla condizione della moglie e pubblicare una dedica sui social. Le foto ritraggono i due innamorati e felici e a corredo delle foto Icardi ha aggiunto due significative emoji: un cuore e un leone. A testimoniare che la donna che ama è più forte che mai e che può affrontare qualsiasi sfida.