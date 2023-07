Wanda Nara ricoverata a Buenos Aires, i media argentini: “Ha la leucemia”

Gossip TV

L'imprenditrice argentina, Wanda Nara, moglie di Mauro Icardi, ricoverata da mercoledì 12 luglio scorso nella clinica Los Arcos, avrebbe la leucemia. Una notizia shock che ha sconvolto i media di tutto il mondo.

Paura per Wanda Nara, ricoverata a Buenos Aries

Secondo quanto ha riferito il giornalista Jorge Lanata, conduttore di un programma radiofonico a Radio Mitre, Wanda Nara soffrirebbe di leucemia. L'imprenditrice e procuratrice sportiva, è stata ricoverata mercoledì notte a causa di forti dolori addominali. "Faranno una puntura del midollo per diagnosticare definitivamente quel che è già pubblico ma resta segreto” ha aggiunto Lanata. “Ci sono stati contatti di persone vicine a Wanda con Fundaleu, un centro specializzato nella cura della leucemia”.

Secondo le fonti locali, le prime analisi hanno rilevato un’infiammazione alla milza e un’anomalia significativa a livello di globuli bianchi. Il padre di Wanda, Andres Nara ha dichiarato: "Sono stati davvero esami di routine, perché si sentiva male e voleva sapere come stava, ora non è più ricoverata". La showgirl, che attualmente conduce l'edizione argentina di MasterChef, e in questi giorni sarebbe dovuta partire per Ibiza insieme al marito e ai figli ma le sue condizioni di salute l'hanno costretta al ricovero. Icardi, secondo quanto riferiscono sempre i media argentini, "sarebbe con lei e molto angosciato...".