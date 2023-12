Martina Stella torna single, è finito il matrimonio con Andrea Manfredonia: ''Tantissimo dolore''

Gossip TV

È finito, in modo drammatico, il matrimonio di Martina Stella e Andrea Manfredonia. Ecco cosa ha raccontato l'attrice.

Martina Stella è tornata single. Ad annunciarlo è l’attrice che racconta delle dolorosa fine del matrimonio con Andrea Manfredonia, procuratore sportivo sposato nel 2016 e dal quale ha avuto un figlio, Leonardo. Ecco le parole di Martina.

Martina Stella annuncia la Fine del suo Matrimonio

Dopo l’esordio al cinema con “L’Ultimo Bacio” di Gabriele Muccino, per Martina Stella si sono concretizzate tantissime offerte lavorative, portandola ad una rapida scalata al successo, che l’ha consacrata nell’immaginario collettivo del cinema italiano. L’attrice si è recentemente raccontata al settimanale Oggi, ripercorrendo proprio gli esordi della sua carriera, e ammettendo di ripensare a quei momenti con critica, trovandosi acerba.

Martina ha poi raccontato di aver detto tanti no dopo la nascita della sua prima figlia Ginevra, nata ne 2012 dalla relazione con l’hair stilista Gabriele Gregorini, volendo preservare la famiglia e gli spazi della primogenita, pur sacrificando la carriera. Mentre queste, ad oggi, per lei non sono rinunce ma regali che si è fatta come madre, discorso ben diverso è quello sulla fine del suo matrimonio con Andrea Manfredonia. Lui, procuratore sportivo, l’aveva stregata al punto da sposarsi nel 2016, con una splendida cerimonia organizzata da Enzo Miccio, prima di renderla madre del secondogenito Leonardo. Al settimanale, infatti, Stella ha raccontato di essersi separata con grande dolore.

“Questo è un periodo di ricostruzione della mia vita. Ad agosto mi sono separata. I motivi sono stati insuperabili e mi hanno causato tanto dolore. Guardo aventi pensando ai figli, che sono il mio tutto, e al lavoro: mi ha sempre aiutato a superare i momenti difficili. Sono però molto delusa, non me lo aspettavo”. Martina non ha svelato nel dettaglio le cause della fine del matrimonio con Andrea, ma si intende che sia accaduto qualcosa di “insuperabile”, tanto da spingere l’attrice a non cercare di ricostruire il rapporto, ma invece a pensare a sé e alla propria felicità.