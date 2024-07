Martina Colombari, salta la conduzione di un evento dopo la vicenda del figlio Achille Costacurta

Gossip TV

Martina Colombari sarebbe dovuta essere la madrina dell’evento Bandiere Sotto Le Stelle previsto per questa sera, 20 luglio, a Bibbiene in provincia di Arezzo. A sostituirla, Natasha Stefanenko. La situazione che sta vivendo la famiglia in seguito alla vicenda che ha coinvolto il figlio, Achille Costacurta, sarebbe molto delicata.

Foto Scandalose di Achille Costacurta: Insulti alla Madre e Contenuti Rimossi

Qualche giorno fa, sul profilo Instagram di Achille Costacurta, figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta, sono state pubblicate immagini scioccanti, tra cui bustine contenenti una sostanza non identificata, nascoste a bordo di un aereo.

Nelle storie Instagram del diciannovenne figlio dell'ex Miss Italia e del famoso calciatore, sono apparse immagini di polveri rosa sospette, mazzette di denaro e un passaporto a nome di Achille Costacurta. Questo giovane, noto per la sua partecipazione a Pechino Express con la madre e per essere stato denunciato lo scorso anno a Milano per aver aggredito un poliziotto, si trova ora coinvolto in un nuovo scandalo, i cui dettagli restano poco chiari. Il suo profilo Instagram è stato successivamente cancellato, alimentando l'ipotesi di un possibile hackeraggio.

In una delle immagini incriminate, si vede una bustina di plastica trasparente contenente una sostanza sconosciuta, accompagnata dal messaggio: "Quando sei con Martina Colombari, puoi trasportarne quanta ne vuoi". Un'altra foto mostra varie mazzette di denaro legate con elastici, con un tag al profilo della madre e il messaggio: "Vai, come si traffica". Inoltre, sono apparsi commenti, poi rimossi, sul profilo Instagram della madre, dove il diciannovenne ha scritto: "Ma copriti. Hai 50 anni, ca***. Non sei più una ragazzina e sei anche mamma.”

Per ciò che concerne l'evento di questa sera, Martina Colombari ha deciso di annullare la propria partecipazione all’evento. Ecco cosa riporta Fanpage:

“Fanpage ha appreso che la sostituzione in corsa non è stata voluta dall’organizzazione dopo i fatti che hanno recentemente investito Colombari. L’allusione è ovviamente ai contenuti postati su Instagram dal profilo che risponde al nome del figlio Achille Costacurta. Ma È stata Colombari stessa a chiedere gentilmente di essere sostituita per potersi occupare della sua famiglia. Dopo i fatti spiacevoli che l’hanno coinvolta – e dei quali, evidentemente, non ha colpa – l’ex Miss Italia non se l’è sentita di presenziare all’evento".