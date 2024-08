Marisa Laurito: "La Rai di oggi è totalmente distrutta. Stefano De Martino? Non è Renzo Arbore"

Gossip TV

La nota attrice e conduttrice televisiva campana, intervistata da Fanpage, ha espresso la sua un’opinione sulla situazione della Rai odierna, che "ha mandato via tutti i grandi protagonisti".

Per Marisa Laurito, questo è un momento di grande creatività e impegno. L'attrice campana appresta a intraprendere la quarta stagione consecutiva come direttrice artistica del Teatro Trianon Viviani, un ruolo che ha affrontato con tenacia e dedizione, nonostante le numerose sfide finanziarie. La Laurito ha evidenziato come il suo cammino alla guida del Teatro Trianon sia stato contrassegnato da "grandi sacrifici" e da una costante carenza di fondi adeguati, un problema ulteriormente complicato dai ritardi nell'erogazione dei Fondi per il Sud.

Marisa Laurito: "Stefano De Martino ha detto di aver copiato pari pari le trasmissioni di Arbore. Copiare è una cosa, copiare male è un’altra"

In un'intervista concessa a Fanpage, la Laurito ha raccontato come, con impegno incessante, sia riuscita a creare un cartellone di grande qualità, che sarà inaugurato con una serata d’onore dedicata al celebre Peppino Di Capri. Questo evento speciale vedrà la partecipazione di ospiti di spicco come Christian De Sica e Lina Sastri.

"Peppino Di Capri è una colonna della musica italiana. Lo festeggiamo in un gala di inaugurazione che vedrà la partecipazione di tanti amici come Christian De Sica, Lina Sastri, Eugenio Bennato, Peppe Barra e tanti altri. Quest’anno festeggiamo anche Angela Luce. È molto meglio omaggiare le persone quando sono in vita che quando non ci sono più. Anche io del resto voglio fare una festa per me prima di morire, che quando uno se ne va non vede più niente."

L'attrice e conduttrice partenopea ha parlato anche della Rai, evidenziando come la tv di Stato stia vivendo un momento buio:

"La Rai di oggi è totalmente distrutta, ma non lo dico io perché si può ben vedere. Tutti i grandi protagonisti o se ne sono andati o li hanno mandati via. La Rai è sempre stata presa dal Governo in carica, però negli anni passati lavoravano tutti quelli che erano molto bravi. I funzionari non erano legati a uno schema unicamente politico, ma all’azienda e la facevano funzionare. Oggi, purtroppo, non è così."

Parlando di Enzo Arbore che è stato paragaonto a Stefano De Martino, oggi una delle figure più di spicco della Rai, la Laurito è stata perentoria:

"Assolutamente no. Arbore è stato – ed è – uno showman che ha inventato generi televisivi che non esistevano. È stato quindi un grande autore, poi un grande conduttore e poi un musicista. Dopo “Quelli della notte” ci sono stati tantissimi che hanno detto: “Questo è sul genere di Quelli della notte”. Lo stesso De Martino ha detto di aver copiato pari pari le trasmissioni di Arbore. Copiare è una cosa, copiare male è ancora un’altra cosa. Fare nuove trasmissioni ex novo, mettendo in piedi formule nuove, efficienti, divertenti, mai volgari è tutt’altro affare. Ma lo dico non avendo niente nei confronti di Stefano che è un ragazzo bravo, simpatico, moderato anche ambizioso."