Maria Esposito, la protagonista di Mare Fuori, ha un nuovo amore? Il gossip

Gossip TV

Sembra che Maria Esposito, l'interprete di Rosa Ricci nella serie tv Mare Fuori, si stia frequentando con un nuovo ragazzo, ecco chi è.

Nuovi pettegolezzi sulla vita privata di Maria Esposito. Da quando l’attrice ha iniziato a recitare nella serie tv Rai, Mare Fuori, tanti fan si interessano alla sua vita amorosa, soprattutto ora che sembra che vi sia un nuovo ragazzo a farle battere il cuore. Ecco di chi si tratta.

Maria Esposito e la sua vita amorosa al centro del gossip

La serie tv Mare Fuori ha trovato una fortuna clamorosa tra i telespettatori, diventando un prodotto Rai di punta nonché un musical molto amato che ha portato i fan a teatro, per tornare a vivere le emozioni dei ragazzi reclusi nel penitenziario minorile. Tra i protagonisti più seguiti c’è senza dubbio Maria Esposito, che nella serie tv presta il volto a Rosa Ricci, un personaggio forte che è stato preso a modello da molti spettatori per la sua forza d’animo, addolcita dalla love story con Carmine Di Salvo, impersonato da Massimiliano Caiazzo.

Sul set di Mare Fuori, Maria ha intrapreso una relazione con Antonio Orefice, ma la relazione non è durata e alla bela attrice partenopea è stato attribuito un flirt con Geolier, subito smentito da entrambe le parti. Poi, durante la realizzazione del musical Mare Fuori, si è parlato anche di un breve flirt con il regista Alessandro Siani ma il gossip non è mai stato confermato. Infine, nel passato della Esposito figura anche Gennaro Lillo, molto noto come modella ma anche volto televisivo e Tiktoker. Ora, tuttavia, spunta un nuovo pettegolezzo che confermerebbe una new entry nella vita amorosa di Maria, ecco di chi si tratta.

Maria Esposito ha un nuovo amore? Spunta il nome del noto bartender

Dopo le voci mai confermate sul presunto flirt con Alessandro Siani, regista del musical di Mare Fuori, Maria Esposito torna al centro dei pettegolezzi dopo una segnalazione sul suo nuovo fidanzato. Secondo una fan dell’esperta di gossip Deianira Marzano, infatti, l’interprete di Rosa Ricci starebbe frequentando un noto bartender della Campania di nome Rocco De Angelis. In effetti, come fa notare la persona che ha fatto la segnalazione in questione, Rocco ha messo molti likes sotto le foto della bella e giovane attrice, e spuntano anche commenti dolci che sembrano provare che tra i due vi sia una frequentazione in corso, o perlomeno un rapporto più intimo di quello di due semplici amici.

Gelosa della sua vita privata, Maria ha confermato dopo i recenti gossip , forse anche volendo proteggere questa storia d'amore dalle malelingue. Chi, invece, è tornato certamente single è il collega Massimiliano Caiazzo, che ha messo fine alla sua relazione con la ballerina di Amici Elena d'Amario. Sebbene, infatti, fossero molto innamorati, la relazione non è decollata come previsto e proprio nel corso di questa estate è arrivata la rottura ufficiale.