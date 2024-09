Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo, è giunta la fine del loro amore: "Le loro strade si sono separate"

Gossip TV

l settimanale Chi ha confermato ufficialmente la rottura tra Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo nella sua rubrica Chicche di Gossip. La storia d’amore tra i due, che era iniziata con grande entusiasmo, è giunta al termine.

Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo: "La loro storia d’amore travolgente è giunta al capolinea"

Un anno fa, Elena e Massimiliano avevano ufficializzato la loro relazione proprio in occasione del compleanno dell'attore campano. La loro passione, che si era accesa subito dopo il loro incontro, li aveva portati a trasferirsi insieme a Roma. La ballerina aveva celebrato questo legame con un post su Instagram, scrivendo: “La nostra barca non naviga, vola. Auguri amore mio”, un messaggio che aveva fatto sognare i loro fan.

La rottura si vociferava da mesi, alimentate da vari segnali che sembravano indicare una lento e progressivo allontanamento. Un episodio che ha sollevato numerosi dubbi è stato il compleanno di Massimiliano Caiazzo. L'attore ha celebrato il suo giorno speciale senza la compagnia di Elena, un'assenza che non è passata inosservata e ha suscitato molte speculazioni. I due, notoriamente molto presenti sui social media, non si mostrano più insieme e non interagiscono attraverso commenti, like o cuoricini, un silenzio che ha fatto pensare a una crisi in atto. Inoltre, un altro fatto che ha catturato l’attenzione dei fan è stata una foto di Massimiliano a Sorrento, dove appare in atteggiamenti amichevoli con una giovane donna. Sebbene il gesto possa sembrare ambiguo, la foto non sembra suggerire una relazione romantica. Massimiliano ha chiarito la situazione in modo scherzoso, definendo la ragazza come un “fratello” per lui, suggerendo quindi che il loro legame è puramente amichevole. Durante la celebrazione del compleanno di Massimiliano, Elena D’Amario si trovava su una barca con la sua famiglia e l’amica Vanessa Cavedoni. I post sui social di Elena mostrano momenti di svago e tuffi notturni, ma non vi è traccia di Massimiliano nelle sue foto. In uno dei suoi recenti aggiornamenti, la ballerina ha scritto: “Lontano dal mare non sarai mai libero”, una frase che alcuni hanno interpretato come un possibile riferimento alla conclusione della sua relazione con Caiazzo.