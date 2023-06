Maria De Filippi al centro di una truffa! Raffaella Mennoia lancia l'allarme: "Fate attenzione!"

Gossip TV

Smebra che l'immagine di Maria De Filippi sia stata usata per dar vita a una truffa online. Ecco cosa ha dichiarato in proposito Raffaella Mennoia.

Maria De Filippi è uno dei volti più noti del mondo televisivo: conduttrice di alcuni dei programmi di maggior successo delle reti Mediaset, la moglie di Maurizio Costanzo domina Canale5 e si è oramai affermata come regina incontrastata della tv. l suoi programmi, da Uomini e Donne, a C'è Posta per Te, pssando per Amici e Temptation Island permettono ai loro partecipanti di raggiungere un certo livello di visibilità, ma Maria ha sempre voluto sottolineare e mantenere chiaro che chiunque decida di prendere parte alle sue trasmissioni deve rispettare l'obiettivo per cui tale trasmissione è stata ideata.

Maria De Filippi, truffa a suo nome, Raffaella Mennoia mette in guardia

Il pubblico del dating show pomeridiano non avrà dimenticato il caso di Desdemona Balzano, dama del trono over che è stata allontanata dal programma, in quanto ha ammesso, dopo che Armando Incarnato ha comunicato di aver ricevuto delle segnalazioni su di lei, che era nel programma nella speranza anche di poter accedere al mondo televisivo. Maria in quella situazione è stata irremovibile e ha cacciato la dama del trono over dopo aver ascoltato il suo discorso.

La conduttrice è sempre molto attenta perché tutto nelle sue trasmissioni avvenga nella maniera più limpida e chiara possibile, tanto che lei stessa si impegna a far da mediatrice quando le parti coinvolte sembrano incapaci di comunicare con chiarezza e serenità. Ma questa volta, è stato il suo nome a essere trascinato in quello che ha tutta l'aria di essere un oscuro affare, in poche parole: un'autentica truffa. Sui social, infatti, da qualche giorno gira una pubblicità che associa il volto e il nome di De Filippi a un presunto nuovo programma, che garantirebbe elevati guadagni a chi decidesse di prendervi parte.

Il post, diffuso online, mostra l'immagine della conduttrice e anche il tariffario dei guadagni:

"Maria De Filippi ha ufficialmente aperto l'accesso a un programma in cui ogni italiano può guadagnare 230-480 euro a settimana"

A questo avviso sono riportati i prezzi a seconda della permanenza in questo "presunto" programma: 3500 euro per quattro settimane, 3 settimane 1500 euro e così via. A chiarire ogni dubbio ci ha pensato Raffaella Mennoia, storica autrice e amica di De Filippi, pubblicando il post nelle sue stories e avvisando i fan della conduttrice:

"Ovviamente è una truffa. Fate attenzione, grazie!"