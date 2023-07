Manuel Pirelli, sul coming out si esprime un suo amico: "Ora è finalmente felice"

Gossip TV

Manuel Pirelli e Alex Migliorini fanno coppia fissa: l'ex concorrente di Love Island ha fatto coming out, attirandosi critiche e polemiche. In sua difesa un altro Lover del programma: ecco cosa ha detto.

Continuna a far discutere il coming out di Manuel Pirelli, ex concorrente di Love Island, programma condotto da Giulia De Lellis. L'ex Lover ha infatti rivelato la sua omosessualità, presentandosi anche come fidanzato dell'ex tronista Alex Migliorini. I due stanno trascorrendo qualche giorno di relax in Grecia e hanno condiviso sui social le foto della loro storia, ufficializzandola.

Manuel Pirelli, un amico sul coming out: "Ora è sereno, è finalmente se stesso!"

Nei giorni scorsi, la notizia della loro relazione ha scatenato diversi commenti contro Pirelli, ritenuto colpevole di aver nascosto la sua omosessualità. Il ragazzo ha anche rilasciato un lungo commento sui social dove ha spiegato che, dopo tanti anni, finalmente ha ritrovato se stesso ed è riuscito a esternare il suo vero io alle persone più care. Il suo percorso non è stato semplice e per anni si è sentito sbagliato e in colpa per i sentimenti che provava, ma quei tempi sono lontani e ora può vivere la vita essendo finalmente felice.

Pirelli ha svelato che non aveva certo in programma di innamorarsi, ma quando ha conosciuto Migliorini ha compreso che era la persona giusta:

"Innamorarmi di lui è stata la cosa più naturale del mondo, mi ha rubato cuore e mente"

Ora, sul suo coming out interviene anche un amico ed ex concorrente di Love Island: Cesare Pontigia. Quest'ultimo ha condiviso l'esperienza del reality con Pirelli nel 2021, quando il collega non aveva ancora dichiarato la sua omosessualità. Intervistato da Biccy, Pontigia ha rivelato che già all'epoca del programma avevano avuto dei sospetti, da alcuni "discorsi ambigui" e dal fatto che Pirelli partecipasse a un programma per etero. In ogni caso, il modello ha voluto specificare che è felice che finalemente Manuel abbia accettato sé stesso:

"Detto questo sono contento che si sia levato questo peso. Lo vedo finalmente felice e questo è l'importante"