Manuel Pirelli insultato per la sua relazione con l'ex tronista Alex Migliorini: "Ho vissuto una vita non mia..."

Manuel Pirelli ha ricevuto insulti e critiche per il suo coming out dovuto alla relazione con Alex Migliorini. Ecco come ha risposto.

Pochi giorni fa Alex Migliorini e Manuel Pirelli sono usciti allo scoperto, dichiarandosi reciprocamente il loro amore: uno è l'ex tronista di Uomini e Donne, l'altro uno dei concorrenti di Love Island, programma condotto da Giulia De Lellis. Dopo il romantico post sui social, che li vedeva insieme mentre si godevano un romantico relax a Karpathos, in Grecia, tuttavia, sono arrivate anche critiche e insulti per Manuel Pirelli e per questo suo coming out improvviso.

Migliorini è stato uno dei tronisti di Uomini e Donne e poco dopo l'uscita dal programma la sua storia d'amore era naufragata e il ragazzo si era innamorato di un architetto, Puggy, che aveva sposato nel 2020. Tuttavia, a gennaio 2023 aveva dichiarato che il matrimonio tra lui e il marito era giunto al capolinea e che, anche se ancora si rispettavano e amavano, avevano deciso di ufficializzare il divorzio. Da allora, Alex era rimasto single, finché non ha deciso di mostrare al mondo dei social di aver ritrovato l'amore accanto a Manuel Pirelli. Quest'ultimo è stato parte del cast di Love Island e, all'epoca, si dichiarava etero ed era in cerca di una fidanzata. Ai provini del programma aveva ammesso di non essersi mai davvero innamorato e che l'unica relazione seria che avesse avuto era con una donna già impegnata.

Dopo l'annuncio sui social, purtroppo, Pirelli è stato insultato e accusato di aver mentito e nascosto la sua omosessualità. L'odio e gli insulti ricevuti hanno spinto Pirelli a pubblicare un lungo messaggio sui social, nelle sue stories su Instagram, in cui rispondeva agli haters: il ragazzo ha ammesso di aver sempre saputo di essere gay, ma ammetterlo ad alta voce gli è costata fatica e un lungo processo che lo ha condotto dove è oggi. La paura nasceva soprattutto dal pensiero di deludere le persone care e che amici e famiglia non lo accettassero:

"Ho vissuto una vita che non mi apparteneva per tanto tempo e molti oggi mi accusano di aver preso in giro delle persone e pretendono delle scuse da me. Ma forse in primis dovrei chiedere scusa a me stesso. Per non aver avuto prima la forza e il coraggio di essere davvero chi sono e aver maltrattato il vero Manuel per troppo tempo, costringendomi a vestire i panni di una persona che oggi mi sembra un estraneo"

L'ex concorrente di Love Island ha svelato che, dopo un periodo di isolamento, ha finalmente ritrovato sé stesso e il suo equilibrio mentale ed emotivo ed è stato allora che ha deciso di svelarsi e rivelare la sua omosessualità, ma che di certo non si aspettava di innamorarsi così improvvisamente:

"Com'è che si dice: 'La vita è ciò che ti accade mentre fai progetti'. Ed è proprio quello che è successo a me, ad un certo punto. In maniera del tutto improvvisa ho capito che meritavo anche io di essere felice. Ed è proprio vero che l'amore e la felicità vera arrivano quando meno te lo aspetti. Quando ho conosciuto Alex avevo già capito e realizzato chi fossi davvero ed innamorarmi di lui è stata la cosa più naturale del mondo. Mi ha rubato cuore e mente. A te dico: mai senza te e mai senza noi"