Uomini e Donne, Alex Migliorini ha un nuovo amore: è l'ex concorrente di un noto reality!

Alex Migliorini, ex tronista di Uomini e Donne, ha ritrovato l'amore dopo il divorzio. Ecco di chi si tratta!

L'ex tronista di Uomini e Donne, Alex Migliorini sembra aver ritrovato l'amore con un nuovo compagno: dopo il divorzio dal marito Puggy, l'architetto a cui aveva chiesto la mano, avvenuto a gennaio, l'ex protagonista del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi ha un nuovo amore al suo fianco.

Uomini e Donne, Alex Migliorini ha un nuovo compagno: è l'ex concorrente di un noto reality

L'uomo in questione è Manuel Pirelli, che ha preso parte a Love Island, format condotto da Giulia De Lellis, dove era entrato per trovare una fidanzata. All'epoca, Pirelli affermò che non si era mai innamorato davvero e che l'unica relazione era stata con una donna già impegnata. Oggi, sembra aver trovato questo amore al fianco di Alex Migliorini. Quest'ultimo, a gennaio, ha annunciato la separazione dal marito Puggy, soprannome con cui aveva sempre chiamato l'uomo misterioso, di cui non si sapeva nulla sui social.

Sui social aveva svelato cosa era successo:

"Ci eravamo sposati perché eravamo molto innamorati e anche per avere un futuro concreto qui in Italia. Purtroppo, la vita non ci ha riservato un percorso semplice e, nostro malgrado, abbiamo deciso di lasciarci, pur continuando ad avere un bellissimo rapporto."

Dopo la fine del matrimonio, sembra che Migliorini abbia ritrovato l'amore con Manuel Pirelli, con cui è volato in Grecia, a Karpathos per una romantica vacanza, come mostrano gli scatti pubblicati sui profili social di entrambi. Una relazione che è nata da poco, ma che li vede già molto innamorati, come dimostrano le parole a corredo degli scatti:

"Vedremo? Così sarà...completamente tuo"

