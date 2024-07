Ludovica Valli sbotta sui social: "A tutte quelle influencer da strapazzo voglio dire che..."

Gossip TV

Ludovica Valli, ex volto di Uomini e Donne, si è lasciata andare a un lungo sfogo sui social contro alcune colleghe influencer. Ecco cosa è successo!

L'ex volto di Uomini e Donne, l'influencer Ludovica Valli ha pubblicato un lungo sfogo sui social, scagliandosi contro le "influencer fubette" che si occupano di fare collaborazioni poco chiare. Non è la prima volta che la trasparenza degli annunci adv che appaiono nelle stories dei personaggi social viene messa in discussione e anche Ludovica Valli ha voluto dire la sua in merito.

Ludovica Valli si sfoga contro le "influencer da strapazzo": "Che bisogno c'è di..."

In merito alle collaborazioni poco trasparenti di cui a volta sono protagonisti gli influencer sul web si è occupata anche Selvaggia Lucarelli che ha denunciato come oramai i followers siano stanchi di vedere un certo stile di vita riprodotto sui social, senza che ci sia un reale controllo su quello che viene pubblicato. Anche Ludovica Valli ha detto la sua e si è scagliata contro coloro che sfruttano il loro lavoro da influencer, mancando di segnalare che si tratta di ADV:

"Questa cosa del nostro lavoro mi fa molto ridere, allo stesso tempo mi fa tristezza… persone che fanno finta che non sia una ADV per far “credere” alla gente che è un prodotto comprato da loro per volontà ed addirittura per necessità. Poi però dopo qualche giorno sono costretti per forza di cose (perché così oggi sono le regole, e per fortuna, dovrebbero vare più leggi a parer mio riguardi, con tutto lo schifo che sto vedendo in questi ultimi mesi). Comunque dopo qualche giorno che fingono che il prodotto non sia un adv, facendolo costantemente vedere (volendo così prendere in giro palesemente le persone che li seguono) nel giorno stabilito della pubblicazione sono però costretti a mettere AD perché sono ovviamente contenuti di una collaborazione in atto"

L'ex tronista di Uomini e Donne ha rivolto parole molto dure verso coloro che provano a prendere in giro i followers, negando che ciò che sponsorizzano nelle stories sia frutto di collaborazioni pagate. Ludovica Valli ha proseguito ricordando che il lavoro da influencer è un lavoro come tanti, ma che il comportamento di influencer da strapazzo che pensano solo a guadagnare, senza seguire le regole, porta i followers a scatenarsi con insulti e critiche.

Ludovica Valli ha poi proseguito dicendo che preferisce mostrare la sua vita personale e non fare continuamente pubblicità, rinunciando così a una parte del suo lavoro e che anche lei in passato ha commesso degli errori, ma che maturando ha compreso di dover fare di meglio per i suoi followers:

"Magari da più giovane in passato ho sbagliato anche io a relazionarmi qui sui social. A parlare a scrivere, a mostrare. Dal 2012 ad oggi, anche se non mi ricordo con precisione, qualcosa è magari anche di più ho sbagliato. Ma sbagliare è una cosa, ESSERE è un’altra"

Infine, ha chiesto ai followers di non inviarle stories o screenshoot relativi ad altri colleghi, perché è consapevole di che ambiente di lavoro è il suo, ma che ci sono anche personaggi che, al contrario, vogliono lavorare con onestà.

Ludovica Valli svela il sesso del terzo bebè: il dolce video con i figli Anastasia e Otto Edoardo

Ludovica Valli è in dolce attesa del terzo figlio dal compagno Gianmaria Di Gregorio: la coppia ha annunciato qualche mese fa, poco dopo il battesimo del piccolo Otto Edoardo, che avrebbero allargato la famiglia e con un dolce video con protagonisti i figli Anastasia e Otto Edoardo hanno svelato che a breve arriverà un'altra bambina.

Nel filmato, si vede il pancione dell'influencer in primo piano, su cui poggiano le mani i due piccoli: Anastasia infatti esorta Otto a poggiare la mano sulla pancia della madre per "sentire" la loro sorellina e quando Otto mima i movimenti della sorella maggiore, la piccola Anastasia non trattiene l'entusiasmo.

Inizialmente, la coppia aveva annunciato di non voler rivelare il sesso del terzo figlio, ma alla fine, hanno deciso di comunicare ai followers, in maniera meno pomposa e senza alcuno sfarzo, che accoglieranno presto una femminuccia.