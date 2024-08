Ludovica Valli replica agli haters dopo i commenti sotto l'ultimo post: "Quanta pura ignoranza!"

Gossip TV

Ludovica Valli ha pubblicato recentemente un post ed è stata sommersa dalle critiche degli hatersi. Ma ecco come ha replicato l'ex tronista di Uomini e Donne!

L'ex volto di Uomini e Donne Ludovica Valli è finita ancora nel mirino degli haters dopo l'ultimo post pubblicato sui social. La sorella di Beatrice Valli è stata spesso criticata su Instagram per alcune sue affermazioni e anche le ultime foto pubblicate non hanno mancato di suscitare polemiche.

Ludovica Valli replica alle offese degli haters: "Quanta ignoranza"

Su Instagram, Ludovica Valli ha pubblicato una serie di scatti che la ritraggono con i figli Anastasia e Otto Edoardo, nati dalla relazione con il compagno Gianmaria Di Gregorio. L'ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di convididere con i followers gli aggiornamenti sulle sue vacanze e ha mostrato lei, i bambini e il compagno durante una giornata fuori casa. Ma gli haters, come spesso accade, hanno preso di mira l'influencer, non risparmiando critiche neppure ai due piccoli.

Nella caption del post, Ludovica ha scritto ironicamente:

"Non fatemi notare che l'anbito non è stirato, anzi, abituatevi nel vedermi/ci con abiti stropicciati, perché ho ufficialmente smesso di stirare goni cosa"

Questa affermazione, palesemente scherzosa, ha però attirato alcuni commenti negativi: tra chi ricordava all'influencer che si può benissimo stirare anche con due bambini piccoli a chi commentava negativamente gli outfit dei due figli dell'ex tronista: "si può stirare anche con due bambini piccoli" ha scritto qualcuno, mentre altri hanno insinuato che la scelta degli abiti di Anastasia e Otto Edoardo dipendesse da una collaborazione della madre con qualche marchio d'abbigliamento.

A quest'ultimo commento, Ludovica Valli ha replicato stizzita: "In realtà quando ci regalano le cose non siamo assolutamente “tenute” ad usarle o addirittura a mostrarle…Se lo si fa, lo si fa solo per piacere. Sai quanta gente che fa il mio lavoro riceve gift e nemmeno ringrazia in privato? Sono scelte"

Ludovica Valli, gli haters contro il figlio Otto Edoardo e lei replica così!

Ma a infastidire di più l'influencer è stata una critica che un hater ha rivolto ai capelli del piccolo Otto: il bimbo, come la sorella maggiore, ha dei meravigliosi riccioli biondi e ora sono abbastanza lunghi da essere raccolti in un codino, nel caso gli diano fastidio.

Tuttavia, qualche hater ha penso bene di sottolineare che questo tipo di acconciatura si addice di più a una bambina, insultando le scelte dell'influencer: "Mio figlio a quest’ora se li sarebbe tagliati da solo i capelli piuttosto che essere costretto a tenere un codino sulla testa ad un anno…E mor*re di caldo oltre che passare per una femmina!! Che modernità oggi…Poveri noi". Ludovica ha però risposto con furia, replicando a tono alle offese verso il figlio:

"Quanta pura ignoranza! Speriamo che con questa “modernità” i nostri figli crescano leggermente meglio di tanti adulti di oggi signora! Me lo auguro ogni singolo giorno…più per il futuro dei miei figli! Perché se il mondo continuerà ad essere questo c’è solo che da aver paura!"