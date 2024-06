Uomini e Donne, Ludovica Valli lancia una frecciatina sui social: ancora astio con le sorelle?

Gossip TV

Dai social, un messaggio di Ludovica Valli, ex volto di Uomini e Donne, è sembrato ai fan una frecciatina. Ma rivolta a chi? C'è ancora astio con le sorelle? Scopriamo insieme cosa sappiamo!

Ludovica Valli è nota per aver preso parte a Uomini e Donne, il dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi. Vi ha partecipato come tronista, replicando - anche se in ruoli diversi - l'esperienza della sorella maggiore Beatrice Valli. Nonostante entrambe si siano fatte conoscere grazie al programma e siano influencer, le due sorelle Valli non vanno molto d'accordo e negli ultimi mesi Ludovica non si è preoccupata di nascondere i rapporti non proprio idilliaci con le due sorelle, Beatrice ed Eleonora.

Uomini e Donne, Ludovica Valli lancia l'annesima frecciatina: ma a chi è rivolta?

Qualche giorno fa, Ludovica Valli ha condiviso sui social il post della scrittrice Giorgia Cozza e i fan hanno immediatamente pensato che fosse una frecciatina rivolta alla sua famiglia. Nel post, infatti, la scrittrice parlava dei rapporti tra i bambini e gli adulti di una famiglia che non fossero i genitori e consigliava a nonni, zii e amici più stretti di instaurare un rapporto di fiducia già prima con i genitori, oltre che con i bambini:

"Cari nonni, parenti, amici se volete essere una presenza costruttiva nella vita di un bambino, rispettare i genitori. Se andate contro il loro approccio educativo, ci saranno solo svantaggi: i genitori si sentiranno feriti, i bambini confusi, i rapporti diventeranno tesi"

Come spesso succede, molti hanno pensato che si trattasse di una palese frecciatina, magari rivolta anche alle sue sorelle, ma non solo, perché evidentemente il suo ruolo di madre non era preso nella giusta considerazione. L'influencer si è trovata a difendere le sue scelte come madre in molte occasioni, altra affinità con la sorella Beatrice, che era stata criticata persino per aver deciso di mostrarsi mentre allattava l'ultima nata, Matilda Luce.

Uomini e Donne, il difficile rapporto tra le sorelle Valli

Il rapporto tra le sorelle Valli sembra non riuscire a stabilizzarsi su un terreno neutro. Da diversi mesi, Ludovica Valli non fa più mistero dei rapporti tesi che ha con le sue sorelle Beatrice ed Eleonora e ne ha persino parlato quando è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. In quell'occasione, infatti, Ludovica ha rivelato con molta tranquillità che, nonostante ci avessero provato, non riuscivano a trovarsi d'accordo su diversi aspetti.

Questo, tuttavia, aveva precisato, non significava certo che non si volessero bene, solo che non erano molto affini per quanto riguarda stili di vita e altro. Tuttavia, qualche giorno dopo, l'influencer aveva rilasciato sui social un messaggio molto amaro: in occasione di una reunion tra le due sorelle Beatrice ed Eleonora con tanto di mariti e prole, Ludovica non era stata invitata né informata e si era così trovata a scoprirlo guardando le stories sui social. Amara era stato il suo commento, quando un fan le aveva chiesto perché non c'era anche lei alla reunion:

"Sono una spettatrice nella vita delle mie sorelle"

Di recente, la situazione era peggiorata quando una bufera si era abbattuta su Beatrice Valli per le sue affermazioni relative agli aiuti che riceveva in casa. L'ex corteggiatrice, infatti, aveva dichiarato che sebbene si avvalesse di una collaboratrice domestica, non si fidava dei suoi metodi di pulizia e preferiva occuparsene personalmente. Un commento che non era piaciuto ai fan, che avevano accusato Beatrice di essere snob e a uno dei tanti commenti negativi sparsi sul web Ludovica Valli aveva lasciato un like, dimostrando di condividere l'opinione del web sulla sorella.

Quando poi la bufera si era riversata su di lei, a placare gli animi degli haters era stata Sandra Malavisi, madre delle tre sorelle Valli:

"Io sono la mamma e state veramente esagerando e dicendo delle cattiverie. Non potete sapere nulla di loro e di quello che hanno fatto. Sono sempre state delle ragazze semplici e hanno sempre lavorato per avere qualcosa che io non potevo dargli. Datevi una calmata perché non hanno offeso nessuno e non sono nate principesse. Non lo sono neanche oggi. Capite sempre quello che volete voi, basta con queste cattiverie. Sono la loro mamma e tutto questo mi fa veramente male"

