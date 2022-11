Ludovica Valli ancora presa di mira dagli attacchi social degli haters, che cosa avrà replicato?

Gossip TV

Non c'è pace per l'influencer Ludovica Valli. L'ultimo attacco degli haters è rivolto agli acquisti fatti dalla minore delle sorelle Valli per la gravidanza. Ecco cosa è successo.

Non è una novita, purtroppo, vedere noti volti del mondo dello spettacolo e non criticati aspramente per il loro stile di vita. Ne sa qualcosa Ludovica Valli. L'influencer 25enne, in attesa del secondo figlio, si è vista rivolgere delle parole molto dure per alcune scelte relative agli acquisti per la sua seconda gravidanza.

Ludovica Valli:"Tutto questo è molto triste"

Non bastavano le voci che vedevano Ludovica Valli assente nella vita della sorella Beatrice, a quanto pare, anche lo shopping per il suo secondo bambino ha provocato reazioni da parte dei leoni da tastiera che popolano internet.

Il centro della discussione che l'influencer ha avuto con un'utente di Instagram era la scelta di un oggetto, presente nella casa di Ludovica Valli, a detta dell'utente anonima, alquanto economico. In una storia postata sul suo profilo Instagram, la minore delle sorelle Valli ha inquadrato un seggiolone dell'Ikea su cui era seduta la primogenita.

Un'utente si è sentita in diritto di commentare la storia, affermando che il seggiolone dell'Ikea era di poco prezzo e che non si aspettava una scelta così economica da lei:

"Con tutti i soldi che avete seggiolone da 30 euro dell'Ikea?"

L'influencer non ha potuto fare a meno di commentare e ripostare la conversazione che l'aveva molto irritata:

" Ma sei seria? Spero tu stia scherzando. Tanti o pochi soldi, sappi che il seggiolone dell'Ikea da 30€ è uno dei migliori per i nostri figli. Uno sta bene economicamente e quindi deve buttare via i soldi in cose che non servono solo perché costano di più? Quindi uno non può vere un seggiolone da 30 euro? Davvero non capisco, queste cose mi mandano giù di testa. Oltretutto, che siano 10€ o 100€ diamo valore ai soldi che ci guagagniamo. Perlomeno io sono cresciuta così. Star bene economicamente non significa spendere più soldi".

Insomma, Ludovica Valli è stata vittima di money shaming e ha risposto con molta eleganza all'ennesimo commento sulla sua vita personale.