Luca Vezil sulla famiglia Ferragni: "La loro è un'accademia militaresca!"

Luca Vezil, ex fidanzato storico di Valentina Ferragni, si è lasciato andare a una serie di confessioni su com'è far parte della famiglia Ferragni. Ecco cosa ha raccontato.

Luca Vezil è l'ex fidanzato di Valentina Ferragni: la coppia ha annunciato la separazione dopo quasi 11 anni di storia, lo scorso ottobre. In un'intervista al Corriere della Sera, Vezil ha rivelato alcuni dettagli sulla famiglia Ferragni e sul rapporto con i social.

Luca Vezil e le sue dichiarazioni sulla famiglia Ferragni

Il modello e influencer Luca Vezil condurrà presto Are You the One Italia su Paramount +, il nuovo dating show della piattaforma e si è raccontato in una lunga intervista, nella quale ha rivelato alcuni dettagli sulla famiglia Ferragni. Parlando di questa nuova avventura come conduttore e del suo rapporto con i social, Luca ha svelato che dopo i primi momenti, in cui si sentiva fuori posto, poi ha capito come muoversi, merito della "scuola" dei Ferragni:

"Forse più che una scuola un'accademia, per certi versi anche piuttosto militaresca: sanno bene dove spingersi e dove invece non è il caso. Sui social c'è la tendenza a parlare di argomenti di cui tutti parlano, ma io ho capito che non si fa e parlo solo di ciò in cui credo."

Luca ha anche raccontato che inizialmente era considerato solo il fidanzato di. ma quando lui e Valentina Ferragni hanno iniziato a frequentarsi, Chiara Ferragni non era ancora l'influencer che conosciamo oggi. Inoltre, anche la popolarità del modello è aumentata considerevolmente con gli anni, quando ha iniziato a mostrarsi sui social con maggior frequenza:

"Dopo qualche anno, quando arrivarono i primi inviti alle sfilate, lavoravo ancora in pizzeria. Poi è cambiato tutto.[...] So bene che mi alzo e non è che devo lavorare al porto, ma anche questo lavoro ha delle difficoltà. Non mi paice la parola influencer, ma mi rendo conto che ho il potere di fare arrivare almneo degli spunti a tante persone, ma questa è anche una responsabilità."

Ma Luca si è dimostrato anche un ragazzo con i piedi ben piantati per terra, ammettendo che sa benissimo che tutto può cambiare e che nonostante tutto continua ad avere una sua etica: non promuovere ciò in cui non crede e che nonostante gli abbiano offerto cifre assurde per parlare della fine della storia con Valentina Ferragni, non lo farà mai.