Luca Vezil, ex fidanzato di Valentina Ferragni, sarà alla conduzione di un nuovo programma tv

L'ex fidanzato di Valentina Ferragni, l'influencer Luca Vezil ha rivelato che sarà presto protagonista di una nuova avventura televisiva: la conduzione di un dating show. Vediamo insieme cosa sappiamo.

Dopo la fine della sua storia decennale con Valentina Ferragni, per Luca Vezil si sta aprendo una nuova fase della sua vita, fatta di importanti traguardi lavorativi. Infatti, l'influencer ha annunciato che sarà presto alla conduzione di un programma televisivo.

Are You The One? Luca Vezil condurrà il dating show su Paramount +

L'annuncio è di questi giorni: Luca Vezil condurrà la versione italiana del dating show Are You The One? che arriverà in esclusiva dal 15 febbraio su Paramount +. Il primo episodio sarà disponibile in chiaro su MTV e VH1. Con il suo milione di follower, Luca Vezil è uno degli influencer più noti nel panorama italiano e sembra davvero perfetto per questo programma.

Are You The One? è un popolare dating show che ha già dimostrato di essere un prodotto vincente nei palinsesti delle tv straniere: dieci uomini e dieci donne saranno spediti in una località sconosciuta con l'obiettivo di trovare l'anima gemella. Ma, non sanno che sarà già stata decisa dalla produzione, perciò, il vero scopo del gioco è osservare quanti di loro saranno in grado di riconoscere l'altra metà del loro cuore, decisa dalla produzione con l'aiuto di diversi esperti. In palio un montepremi di 200.000 euro, ma solo se tutti e 20 saranno in grado di riconoscere le rispettive anime gemelle.

Per farlo, ogni puntata vedrà giochi e sfide tra i concorrenti e in premio ci saranno degli appuntamenti romantici in modo da poter conoscere la possibile anima gemella. A svelare se i match saranno corretti ci sarà la Stanza della Verità, nella quale sarà rivelato se i due concorrenti sono effettivamente anime gemelle.

Luca Vezil condurrà questo programma, molto innovativo nel panorama italiano, e la notizia arriva a pochi mesi dalla rottura con Valentina Ferragni, con cui è rimasto in ottimi rapporti, tanto da dedicarle un dolce pensiero per il suo compleanno. Questa nuova avventura televisiva sarà l'occasione per lui per dimostrare di che pasta è fatto e chissà che non sia l'inizio di un radioso futuro come conduttore televisivo.