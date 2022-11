Luca Vezil dimentica Valentina Ferragni: nuova fiamma per l’influencer?

Gossip TV

Luca Vezil pizzicato in compagnia di una sensuale ragazza durante la festa di Halloween. Valentina Ferragni è un capitolo chiuso?

Si sono lasciati dopo otto anni di relazione, lasciando tutti i fan basiti: Valentina Ferragni e Luca Vezil si sono detti addio, e sembra che sia per sempre. Mentre l’influencer di Cremona nega i flirt che la vorrebbero nuovamente fidanzata, Luca viene pizzicato con una sensuale ragazza durante il party di Halloween, rigorosamente trascorso lontano dalla sua ex.

Luca Vezil non è più single? L’ultimissima sull’ex di Valentina Ferragni

Luca Vezil e Valentina Ferragni hanno appassionato milioni di fan con la loro romantica storia d’amore, durata per ben otto anni, durante i quali sono cresciuti come persone e come imprenditori nel mondo digitale. Nel corso dei mesi estivi un po’ tutti avevano notato che Valentina e Luca erano sempre più distanti ma l’influencer ligure si era giustificato, spiegando di dover stare lontano dalla sua compagna a causa di un progetto lavorativo top secret. Poche settimane fa, invece, Valentina e Luca hanno confermato l’addio ufficiale e la fine della loro lunghissima relazione, lasciando i fan senza parole.

La bella Ferragni ha concentrato le sue energie sul lavoro, lanciando la nuova collezione del suo brand di gioielli Valentina Ferragni Studio, finendo sui giornali scandalistici a causa del gossip che la voleva già lontana dal ricordo del suo ex, fidanzata con il sensuale attore spagnolo Alvaro de Juana. Valentina ha negato tutto, ribadendo che il suo unico amore è il cagnolino Pablo, mentre il settimanale Chi ha seguito Luca durante il party di Halloween al quale ha preso parte, pizzicandolo insieme ad una sensuale ragazza.

“Luca Vezil, dopo aver archiviato la storia d’amore con Valentina Ferragni, è stato sorpreso dal settimanale Chi per le strade di Milano mentre beve un drink con la sua nuova ragazza durante la notte di Halloween, lui è travestito da incursore "notturno", lei da sexy collegiale in minigonna e cravatta. I due sembrano essere felicissimi, ma sembrerebbe che Vezil, questa storia, l’avesse iniziata proprio mentre stava con la Ferragni. Sarà vero? E come reagirà Valentina dinanzi a queste foto?”.

Il gossip, riportato dal portale The Pipol, ha lasciato tutti interdetti ma Luca ha prontamente replicato su Instagram, chiarendo di non essere in compagnia di una nuova fiamma bensì di un’amica, e accusando la nota rivista di aver scattato foto ad hoc per creare pettegolezzi.