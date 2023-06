Love Me, Enrico Silvestrin insulta Fedez: “Sta mer** andrebbe nascosta invece va in onda”

Gossip TV

L'ex vj di Mtv si è scagliato duramente contro il concerto benefico di Fedez.

Ieri, martedì 27 giugno 2023, in prima serata su Italia 1, è andato in onda il concerto benefico di Fedez, Love Me, giunto alla seconda edizione.

Enrico Silvestrin: "Fedez è il divulgatore della me**a di questo paese"

Al concerto, condotto da Mariasole Pollio e Max Angioni, in diretta da Piazza Duomo, si sono esibiti ben 30 cantanti tra cui, Achille Lauro, Andrea Damante, Angelina Mango, ANNA, Annalisa, Articolo 31/J-Ax e Francesca Michielin. Love Me è stato un grande successo per la rete, registrando una media del 17.23% di share e di 1.670.000 spettatori totali. Anche sui social è stato uno degli argomenti più discussi: su Twitter, l’hashtag #LoveMi ha raggiunto il primo posto degli argomenti più discussi in Italia.

E, proprio su questa piattaforma sono giunti dei cinguettii velenosi da parte di l'ex vj di Mtv, Enrico Silvestrin, che, senza mezzi termini, ha affondato Fedez e l'evento di Love Me.

"La venue perfetta del LoveMi è Guantanamo. Anche il pubblico ha l’autotune. Stam***da andrebbe nascosta, invece viene trasmessa. Fedez è il divulgatore della m***a di questo paese. Già che siete recintati, vi dovrebbero rinchiudere tutti. Disagiati senza cultura.

E ancora:

"Ecco cosa succede quando normalizzi la mediocrità, quando seppellisci le alternative, quando pensi solo al minimo risultato con il minimo sforzo. Grazie a tutti per lo sforzo congiunto. Paese senza alcuna visione e senza alcun futuro. Capisci che sono dei decerebrati quando pensano di venire a difendere il #LoveMi senza capire di avere già perso 3-0 a tavolino. D’altronde…”

