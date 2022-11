Gossip TV

Loredana Lecciso si rivolge ai legali dopo la diffida di Romina Power, è guerra aperta?

di Maria Castaldo 06 novembre 2022

La settimana scorsa a Domenica In, Mara Venier aveva interrotto Loredana Lecciso, chiedendole di non nominare Romina Power a causa di una diffida in cui si vietava di nominarla nel programma. Loredana Lecciso avrebbe reagito, contattando i suoi avvocati. Ecco cosa è successo.